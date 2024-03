Woerts heeft nieuws over F1-rechten 2025, Jos Verstappen ziet machtsstrijd bij Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na een Formule 1-loos weekend is het deze week weer toeleven naar spektakel op de baan met de Grand Prix van Australië op het programma. Ondertussen gaat alles in de koningsklasse wel gewoon door: zo ook met de uitzendrechten in Nederland. Sportmarketeer Chris Woerts had namelijk weer nieuws te melden over de gang van zaken rondom de aankoop van de rechten vanaf 2025. Daarnaast weet Tim Coronel te vertellen waar de hele ruzie binnen Red Bull Racing nu eigenlijk over gaat.

Windsor ziet Hamilton voorbeeld nemen aan rechtszaak Massa: 'Abu Dhabi 2021 dan?'

Peter Windsor, voormalig teammanager in F1, vraagt zich af of Max Verstappen zijn titel van 2021 ook kwijt zou kunnen raken als de rechtszaak van Felipe Massa succesvol is. Lewis Hamilton zou volgens de Brit dan ook serieus moeten nadenken over het beginnen van een rechtszaak over de titel die hij in 2021 tijdens de laatste race van het seizoen verloor. De volledige uitspraken van Peter Windsor lezen? Klik hier.

Woerts onthult: 'F1 nog in gesprek met één kandidaat naast Ziggo en Viaplay'

Volgens sportmarketeer Chris Woerts komt er steeds meer duidelijkheid over wie vanaf 2025 de uitzendrechten van F1 in Nederland gaat bemachtigen. De FOM zou namelijk nog maar in gesprek zijn met één partij, terwijl een andere partij duidelijk is afgevallen. "De lijst met kandidaten om de televisie rechten F1 in Nederland te verwerven wordt kleiner: Ook Videoland (RTL) is uit de race!", zo opent de sportmarketeer. Weten wat Chris Woerts nog meer wist te melden? Klik hier.

Ocon over karten in de jeugd: "Veel mensen waren bang voor Max en Jos Verstappen"

Esteban Ocon geeft toe dat veel coureurs en ouders vroeger 'bang waren' voor Max en Jos Verstappen toen ze nog actief waren in het karten. De Fransman geeft toe dat hij dat zelf met zijn vader niet was en stelt dat hij na zijn kampioenschap in F3 tijdens het seizoen 2014 boos was dat hij geen stoeltje kreeg in F1 en Verstappen wel. "Het was wel heftig af en toe. Iedereen was een beetje bang voor Jos en Max destijds, omdat Jos in de Formule 1 reed en hij bekendstond om hoe fel en angstaanjagend hij kon zijn", vertelt Ocon. De volledige uitspraken van Esteban Ocon over Max Verstappen lezen? Klik hier.

Jos Verstappen: "Er is zeker een bepaalde machtsstrijd gaande bij Red Bull Racing"

Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, heeft de laatste weken zijn onvrede over de hele situatie omtrent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner niet onder stoelen of banken geschoven. De Nederlander weet zeker dat er een 'machtsstrijd' gaande is en laat weer merken dat hij hoopt op een snelle oplossing. De volledige uitspraken van Jos Verstappen lezen? Klik hier.

Tim Coronel: 'Angst en paniek binnen Red Bull omdat Horner Ford nog niet op de rit heeft'

De hele soap bij Red Bull Racing blijft voorlopig nog even gaande en op dit moment is er nog geen oplossing voor het probleem. Er wordt gesproken over een interne machtsstrijd binnen de organisatie, iets wat ook Jos Verstappen bevestigt. Tim Coronel denkt te weten waar het hele interne gesteggel nu eigenlijk over gaat: het in de soep lopende Red Bull Powertrains-project. In een exclusief gesprek met GPFans legt hij precies uit wat er volgens hem allemaal aan de hand is binnen het team. De volledige uitleg van Tim Coronel lezen? Klik hier.

