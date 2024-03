Esteban Ocon geeft toe dat veel coureurs en ouders vroeger 'bang waren' voor Max en Jos Verstappen toen ze nog actief waren in het karten. De Fransman geeft toe dat hij dat zelf met zijn vader niet was en stelt dat hij na zijn kampioenschap in F3 tijdens het seizoen 2014 boos was dat hij geen stoeltje kreeg in F1 en Verstappen wel.

In de High Performance podcast doet Ocon een boekje open over Verstappen en zijn vader Jos. Tijdens het karten was het, zo stelt de Fransman, al behoorlijk heftig als Jos erbij was. "Het was wel heftig af en toe. Iedereen was een beetje bang voor Jos en Max destijds, omdat Jos in de Formule 1 reed en hij bekendstond om hoe fel en angstaanjagend hij kon zijn. Maar mijn vader en ik waren nooit bang. We wilden graag hard racen. Soms overschreden we de grenzen wel eens, en soms haalden we finishlijn niet."

Ocon over meest getalenteerde coureurs

Ocon heeft in het verleden, als sinds het karten, ervaring met veel andere coureurs die nu in F1 actief zijn. Toch zijn er voor de Fransman twee coureurs die boven de rest uitsteken. "Charles [Leclerc] en Max [Verstappen]. Ik heb met hen geracet sinds we kinderen waren. Met Max sinds 2010. De omstandigheden deden er nooit toe, we raceten altijd nek aan nek, altijd in de top drie." Verstappen is inmiddels drie keer wereldkampioen geworden, terwijl Charles Leclerc bij Ferrari rijdt en vijf zeges heeft geboekt in F1.

Ocon over stoeltje Verstappen in 2015

In 2014 werd Ocon in F3, toen ook vergezeld door Verstappen, kampioen, terwijl de Nederlander dat seizoen derde werd en de Fransman niet van het kampioenschap af kon houden. Terwijl Verstappen het jaar daarna zijn debuut maakte namens Toro Rosso, moest Ocon dat jaar toekijken. "Ik won de titel en ik ging niet naar de Formule 1. Dat was niet eerlijk, maar het zijn dingen waar ik geen zeggenschap over heb. Dat is het moment waarop ik bijna met mijn vader ging werken als monteur. Ik zat toen bij het programma van Lotus F1, maar ze hadden geen geld meer om door te gaan. In deze periode, van 2014-2015, was ik constant aan het bellen met Toto [Wolff] om te vragen of er oplossingen voor me waren." Die oplossing was er, want Ocon was vanaf 2015 onderdeel van Mercedes. Alhoewel hij nooit in vaste dienst voor het team zou rijden, was het voor de Fransman wel een opstapje naar uiteindelijk avonturen bij Manor, Force India en Renault/Alpine.

