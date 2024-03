Peter Windsor, voormalig teammanager in F1, vraagt zich af of Max Verstappen zijn titel van 2021 ook kwijt zou kunnen raken als de rechtszaak van Felipe Massa succesvol is. Lewis Hamilton zou volgens de Brit dan ook serieus moeten nadenken over het beginnen van een rechtszaak over de titel die hij in 2021 tijdens de laatste race van het seizoen verloor.

Massa is een rechtszaak begonnen vanwege crashgate tijdens de 2008 Grand Prix van Singapore, een race waarin Nelson Piquet Jr na opdracht van Renault expres een crash veroorzaakte om Fernando Alonso een voordeel te geven. De Spanjaard won uiteindelijk ook de race, terwijl Massa door de situatie in Singapore geen punten scoorde dat weekend. Hij eindigde op P13 door een slechte pitstop tijdens de safety car die ontstond na de crash van Piquet Jr en verloor naar zijn idee daar de titel. Massa zou uiteindelijk namelijk een punt tekort komen om kampioen te worden. Hamilton zou uiteindelijk zijn eerste titel in F1 dat jaar veroveren met 98 punten, terwijl Massa 97 punten veroverde.

Windsor vraagt zich in een livestream op zijn YouTube-kanaal af of, mocht de rechtszaak van Massa over zijn misgelopen titel in 2008 succesvol zijn, Hamilton dan gaat volgen en zelf een rechtszaak zou aanspannen vanwege de slotfase in Abu Dhabi meer dan twee jaar geleden. "Hoe zit het met Abu Dhabi '21? Dat was een absolute fout van enorme proporties, gemaakt op het verkeerde moment en het resulteerde erin dat Max Verstappen het wereldkampioenschap won. Dat was een fout van één race, maar daardoor won Max het wereldkampioenschap. Dus op basis van wat Felipe doet over 2008 in Singapore, valt er in theorie zeker veel meer te discussiëren over wat er in Abu Dhabi '21 gebeurde."

Windsor over Abu Dhabi 2021

Windsor is, meer dan twee jaar later, nog steeds van mening dat wedstrijdleider Michael Masi de slotfase van de race in Abu Dhabi niet correct heeft afgehandeld. "Naar mijn mening had de laatste ronde niet geteld moeten worden en had Lewis die race moeten winnen en had hij wereldkampioen moeten worden. Het is een interessant punt, toch? Je zou hem dit nooit kunnen vragen in een persconferentie omdat hij nooit een eerlijk antwoord zou geven, omdat het zo hypothetisch is en hij die paden niet opnieuw wil bewandelen. Maar als je diep van binnen tegen Lewis Hamilton zou zeggen: 'Als je het wereldkampioenschap van 2008 zou verliezen aan Felipe Massa, maar je zou het kampioenschap van '21 terugkrijgen, zou je je daar dan prettig bij voelen?' Ik denk dat hij zich daar heel comfortabel bij zou voelen."

Wil Hamilton kampioenschap 2008 en 2021 ruilen?

Volgens Windsor zou Hamilton hier serieus over nadenken als Massa erin slaagt via een rechtszaak de titel van 2008 te veroveren. "Niet om te zeggen dat hij [Hamilton] niet wilde winnen in 2008, want hij reed echt goed in 2008 en had een aantal geweldige races, maar het waren heel andere omstandigheden en hij weet hoe goed Felipe reed dat jaar en hoe competitief Felipe was. Het was heel, heel close." Voor nu is het eerst afwachten wat de rechtszaak van Massa op gaat leveren. Bij succes is de kans groot dat meer coureurs, wellicht niet alleen in F1, gaan volgen.

