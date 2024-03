Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, ziet dat 2024 beter is begonnen dan 2023 en heeft het gevoel dat het Italiaanse team 'met nog een stap Red Bull onder druk kan gaan zetten'.

Tegenover Motorsport.com zegt Vasseur, begonnen aan zijn tweede seizoen bij Ferrari als teambaas, dat de start in 2024 prima is geweest, maar dat Red Bull vooral op zondag nog een stuk sneller is. "Toen we een seconde achter hen zaten [vorig jaar], voelden we ons wel aardig kansloos. Met onze goede start die we nu hebben, kunnen we het gevecht aan. Ik wil niet pessimistisch zijn, want we hebben op zich een goed weekend gehad. We moeten optimistisch blijven. Dit weekend hadden we genoeg goede momenten. Het is wel duidelijk dat Red Bull voorlopig nog wel voor ligt. In Jeddah was het voor hen makkelijk om in te halen vanwege hun topsnelheid. Daar was voor gekozen. In andere gevallen zullen wij meer kans maken."

Kwalificatie en race nog wereld van verschil

Ferrari zat tijdens de race op 0.4 seconden en 0.7 seconden gemiddeld van de race pace van Verstappen, terwijl vooral Charles Leclerc de andere coureur van Red Bull, Sergio Pérez, twee keer prima bij kon houden. Vasseur ziet nog steeds een verschil tussen de kwalificatie en de race. "In de kwalificatie is het verschil [met Red Bull] ongeveer twee a drie tienden, in de race lijkt het wat meer te zijn. Het is lastig in te schatten, want we weten nog niet of ze al op hun maximum zitten. Het voelt nu wel positief, want als we een stap maken, dan kunnen we ze [Red Bull] onder druk zetten."

Vasseur ziet vooruitgang

Vasseur is blij met de podiumplekken van Leclerc en het feit dat zijn team in 2024 nog niet is uitgevallen, iets wat in 2023 wel anders was. Tevens looft hij Leclerc en Carlos Sainz vanwege hun feedback. "We zijn nog niet bezig met het kampioenschap, maar we hebben nu iets van 45 (het zijn er 49) punten. Vorig jaar hadden we na drie races er nog maar 25. Het is voor ons heel belangrijk dat we goed zijn begonnen. Het is een solide basis, want de coureurs kunnen veel sneller begrijpen wat de auto doet. Daardoor kunnen wij weer sneller inzien op welk terrein we de auto moeten verbeteren."

