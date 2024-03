Het team van Ferrari probeert langzaam maar zeker terug te keren naar de top. Tijdens de kwalificaties kan de SF-24 in de buurt komen van de rappe RB20, maar qua racepace legt het team uit Maranello het nog af tegen de Oostenrijkers. Volgens Formu1a.uno is er echter reden voor optimisme, want de Scuderia komt binnenkort met een verbeterde wagen aan.

Het tweede jaar Ferrari onder leiding van Frédéric Vasseur is aangebroken in 2024. De Fransman is als vervanger van Mattia Binotto naar de renstal gehaald aan het begin van 2023. De Ferrari was de afgelopen jaren een echte bandenvreter en dat lijkt in 2024 in ieder geval minder aan de orde te zijn. De wagen heeft een nieuw concept en hoewel het gat richting Red Bull Racing nog aanzienlijk is, verwacht het Italiaanse medium wel dat er de komende races flinke stappen worden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari doet poging om naast drie aerodynamische kopstukken ook Newey weg te kapen bij Red Bull'

SF-24 goede basis om op voort te bouwen

Ferrari beschikt in 2024 over de tweede auto van het veld, maar de basis van de SF-24 laat flink wat ruimte over voor verbetering en juist daar is Ferrari mee aan de slag gegaan. Tijdens de winterstop hebben de coureurs door middel van hun feedback de limitaties van de SF-23 weten weg te werken, maar er zou in de '1.0'-versie van de SF-24 nog veel meer ruimte zijn om tijd te winnen. Vooral de tekenen uit de windtunnel zijn veelbelovend.

OOK INTERESSANT: Lawson kijkt zijn ogen uit in data van Verstappen: "Extreem moeilijk om te doen"

Upgrades gaan hun weg vinden naar circuit

Na de race in Djedda gaf teambaas Vasseur aan dat er 'al een aantal nieuwe onderdelen' op de wagen aanwezig waren. In de windtunnel zou al een 'extreme' versie van de SF-24 staan te wachten en er komen in april een aantal kleine upgrades aan. Er zou een flinke aerodynamische stap zijn gemaakt, die in mei, als alles volgens de planning gaat, op de baan zou kunnen staan. Vanaf de race in Imola moet er een hagelnieuwe vloer op de SF-24 zitten, ook de sidepods zijn flink onder handen genomen. "Het primaire doel van deze SF-24 is grotendeels bereikt omdat de auto met een hogere belasting kan rijden."

Volgens bronnen van het Italiaanse medium zou Ferrari het pad zijn ingeslagen wat Aston Martin vorig jaar ook heeft gevolgd, richting de RB19. Het zou leiden tot grotere, agressieve inhammen. Daarnaast heeft Ferrari door het ontwerp van de 'airbox' minder problemen met de koeling, in vergelijking met klantenteams: Haas en Kick Sauber.

Gerelateerd