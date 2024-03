Lewis Hamilton heeft niet de start van het Formule 1-seizoen van 2024 meegemaakt waar hij op had gehoopt. Desondanks heeft de Mercedes-coureur toch een indrukwekkend record weten te verbreken.

Hamilton maakte in 2007 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport en dat deed hij direct voor McLaren dat toendertijd samen met Ferrari aan de top stond. De Brit begon zijn carrière met 9 podiumresultaten in zijn eerste 9 Grands Prix. Hij verloor dat seizoen het kampioenschap op één puntje, maar sleepte in 2008 wel de wereldtitel binnen met een punt voorsprong. Hij maakte voor 2013 de overstap naar Mercedes wat niet veel later een ontzettend verstandige keuze bleek. Hamilton won het wereldkampioenschap in 2014 en 2015 en van 2017 tot en met 2020 om samen met Michael Schumacher de meest succesvolle coureur in de Formule 1 ooit te worden. Sindsdien zit het Hamilton echter niet meer mee. Na het verlies van de titel in 2021 heeft hij niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan. De 39-jarige uit Stevenage heeft voor volgend jaar getekend bij Ferrari.

Hamilton verbreekt record

Hamilton is het seizoen van 2024 begonnen met de zevende positie in de Grand Prix van Bahrein, voordat hij negende werd in de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgelopen zaterdag. Hij heeft nu het record verbroken voor het scoren van punten in de meeste seizoenen op rij. Er is geen enkel jaar voorbijgegaan sinds het debuut van Hamilton waarin hij geen punten heeft binnengesleept en dus staat bij hem de teller op 18 seizoenen achter elkaar. Tot vorig jaar moest hij dit record nog delen met landgenoot Jenson Button die van 2000 tot en met 2016 elk seizoen punten scoorde. Fernando Alonso, Michael Schumacher en Sebastian Vettel delen de derde plek in dit statistiekje met 16 achtereenvolgende seizoenen met punten. Sergio Pérez heeft sinds zijn debuut in 2011 elk jaar punten gescoord, terwijl bij Max Verstappen de teller staat op 10 seizoenen met punten achter elkaar.

