Lewis Hamilton zal voor het Formule 1-seizoen van 2025 de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. Het is een droom die uitkomt voor niet alleen de zevenvoudig wereldkampioen, maar ook voor zijn vader Anthony, zo liet hij in het weekend van de Grand Prix van Saoedi-Arabië weten.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt echter een lastige periode mee met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022 en ook dit seizoen lijkt het er niet beter op te gaan worden. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton tijdens de afgelopen winterstop, en dus gaan we hem vanaf volgend jaar in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt, is nog niet bekend.

Altijd dromen van racen voor Ferrari

"Ja, het maakt deel uit van mijn droom en deel van zijn droom," antwoordde Anthony Hamilton op de vraag van Viaplay of zijn zoon bij Ferrari zien ook zijn droom is geweest. "Het is een van die dingen als jong kind zijnde, dat je altijd droomt van racen voor Ferrari. We houden van alles wat er in het verleden is gebeurd bij McLaren en Mercedes. Echter, het is de ultieme droom om in een rode auto te zitten." Het gerucht ging rond dat Lewis Hamilton niet aan zijn ouders had verteld dat hij gesprekken voerde met Ferrari over een contract voor volgend jaar. Anthony bevestigde het gerucht min of meer: "Een beetje wel, ja. Het zijn namelijk zijn zaken. Ik heb altijd wel een beetje een instinct van wat er aan de hand is, maar het is volledig zijn deal en zijn beslissing geweest."

