Lewis Hamilton heeft het ook in 2024 nog duidelijk niet naar zijn zin bij Mercedes. De Brit werd afgelopen weekend negende en kon, zelfs met een langere stint, zijn ritme totaal niet vinden. Hamilton had dan ook genoeg om boos over te zijn na de race in Djedda.

Tegenover Motorsport.com laat een balende Hamilton, die negende werd in Djedda, weten dat hij de W15 in de nabije toekomst niet snel veel beter ziet worden en het soms voelt alsof hij in een andere raceklasse rijdt. "Het wordt een uitdaging in de komende races. Ik denk dat we op alle hogesnelheidscircuits in het nadeel zullen zijn met het pakket dat we nu hebben. Maar we zijn goed in de lage snelheden en sommige van de middellange snelheden zijn niet zo slecht. Het is alleen echt de hoge snelheid, dus we moeten gewoon prestaties toevoegen. Het was alsof ik in een andere categorie zat toen ik door de hoge snelheid ging met de andere jongens om me heen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton teleurgesteld met P9 in Saoedi-Arabië: "Zijn al drie jaar op rij aan het vechten"

Hamilton heeft het niet naar zijn zin

Hamilton geeft eerlijk toe dat hij in de W15, net zoals in de W14 en W13, niet echt geniet. "Ik zou niet zeggen dat ik het naar mijn zin heb. Ik bedoel, ik race voor de negende plaats, dus dat kan ik zeker niet zeggen. Negende worden is zeker niet leuk. Maar ik geniet van het racen zelf. En ik was aan het jagen en ik pushte zo hard als ik kon, ik haalde het maximale uit de auto, ik zat precies op het randje. Helaas ontbrak het gewoon echt aan prestaties in de hogesnelheidsfase, waarin ze over ons heen liepen." Toch is het volgens Hamilton zeker niet alleen maar slecht nieuws. "Maar er zijn ook positieve punten. De auto is goed in lage snelheid. We moeten veel lading toevoegen in de hoge snelheid. Ik denk dat als we dat voor elkaar krijgen, we mee kunnen doen in de strijd. Maar we hebben nog wat werk te doen."

OOK INTERESSANT: Hamilton ziet porpoising terugkeren bij Mercedes: "Ze hebben het nog steeds niet gemaakt"

Hamilton wil geduldig blijven

Ondanks dat Hamilton toegeeft al meer dan twee seizoenen lang te zoeken naar snelheid en consistentie bij Mercedes, wil hij rustig blijven. "Het is frustrerend om drie jaar achter elkaar in bijna dezelfde positie te zitten. Het is zeker moeilijk, maar we houden ons hoofd koel en blijven werken. Ik weet dat iedereen in de fabriek zijn uiterste best doet, maar we moeten absoluut een aantal grote veranderingen doorvoeren. Misschien hebben we nog niet genoeg veranderd. Als je kijkt naar de drie teams die voor ons rijden, dan zie je dat zij op sommige gebieden nog steeds andere concepten hebben dan wij. Dus we hebben zeker nog wat toe te voegen."

Gerelateerd