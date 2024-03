Lewis Hamilton wist tijdens de kwalificatie van vrijdag in Saoedi-Arabië ternauwernood Q3 te bereiken door rookie Oliver Bearman voor te blijven. Uiteindelijk klom hij in Q3 zelf nog op naar de achtste plek. Een positie waar hij niet hoopt te staan en dus is de zevenvoudig wereldkampioen kritisch.

Het seizoen is voor het team van Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de auto ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Porpoising

Ook in Djedda is het voorlopig allemaal magertjes wat de formatie van Toto Wolff op het asfalt legt. Hamilton kwam - zoals gezegd - dus niet verder dan de achtste tijd in de kwalificatie. George Russell eindigde op zijn beurt één plekje voor zijn landgenoot. Na afloop is Hamilton in ieder geval niet te spreken over de huidige wagen: Met name het stuiteren, ook wel het porpoising genoemd, lijkt ineens weer hevig terug te keren: "Het was bijna hetzelfde als de voorgaande jaren. Er zijn een hoop elementen aan de auto die verbeterd zijn, maar we worden constant gehinderd door het stuiteren waar we last van hebben", stelt Hamilton in gesprek met Sky Sports.

Nog niet weten te maken

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "We hebben er last van in bocht zes, zeven, acht, negen en tien. Daar had George waarschijnlijk ook last van. Ze hebben het nog steeds niet weten te maken. Richting de vrijdag hebben we wat veranderingen aangebracht en in de ochtend voelde de auto een stuk beter. Ik kreeg het vertrouwen terug, maar toen we gingen kwalificeren, verdween het opnieuw. George heeft het geweldig gedaan. Hij voelt zich een stuk comfortabeler in de auto, net als de afgelopen jaren. We blijven gefocust en blijven hard werken. Ik heb een iets beter gevoel over waar de problemen vandaan komen, dat ga ik proberen duidelijk te maken aan het team."

