Max Verstappen schreef gisteren de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam. Het was zijn honderdste podium uit zijn carrière in de koningsklasse. De coureur van Red Bull Racing reageerde op het statistiekje tijdens de persconferenties.

Verstappen was op de vrijdag op het Jeddah Corniche Circuit het snelst tijdens de kwalificatie en dus mocht hij de wedstrijd op zaterdag vanaf pole position starten. De Nederlander behield de leiding in de openingsfase, maar moest tijdens een vroege Safety Car-periode die werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll, even de eerste plek uit handen geven. Lando Norris maakte namelijk geen pitstop en dus kwam Verstappen achter de McLaren terecht. De regerend wereldkampioen nam de leiding echter weer over vanaf ronde 13 en bleef tot en met de finish vooraan het veld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media reageren op zege Verstappen in Djedda: "Bewijs van superioriteit"

Verstappen kijkt niet naar statistieken

"De race in Bahrein was volgens mij ook erg goed," antwoordde Verstappen op de vraag of hij na Saoedi-Arabië meer tevreden was dan na de seizoensopener. "Het is een beetje lastig om te zeggen. Het zijn ook twee verschillende scenario's. Hier heb je over het algemeen minder last van bandenslijtage, dus dan vraag je ook andere dingen van de auto." Helemaal tevreden over zijn start in Djedda leek hij niet: "Het was wel oké. Niet heel erg goed, maar goed genoeg blijkbaar. En dat is het belangrijkste." In zijn 187e race (tijdens de persconferentie werd verkeerd aangegeven dat het zijn 188e race was) heeft Verstappen zijn honderdste podium verdiend. De Limburger reageerde daarop lachend: "Dat zijn dus 88 gemiste podiums! Nee, natuurlijk ben ik daar heel blij mee. Maar ik ben niet echt iemand die zo kijkt naar statistieken. Ik ben gewoon blij om de honderd te halen. Ik wil nu gewoon natuurlijk zo doorgaan en race per race focussen op elke keer het best mogelijke resultaat behalen."

Gerelateerd