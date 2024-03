Max Verstappen won afgelopen weekend met dertien seconden voorsprong de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, waardoor hij zijn tweede zege van het seizoen boekte en het tweeluik in het Midden-Oosten foutloos afsloot. Er waren, naast de dominantie van Verstappen, echter meer conclusies te trekken.

Dat Verstappen met Red Bull Racing goed aan 2024 is begonnen, zagen veel mensen wel aankomen. Zo dominant als tot nu toe het geval is, is echter een teken aan de wand dat ook in 2024 er geen maat lijkt te staan op Red Bull en vooral Verstappen. Achter de Nederlander, die in Saoedi-Arabië een Grand Slam mis zou lopen dankzij de safety car van Lance Stroll (waardoor Lando Norris even op P1 reed) en de snelste ronde van Charles Leclerc en in Bahrein wel een Grand Slam noteerde, is het echter net zoals in 2023 spannend.

Red Bull dominant in Djedda

In Saoedi-Arabië was het niet alleen Verstappen die domineerde. Sergio Pérez, die in Bahrein ook al een sterke race reed, kon dit in Djedda herhalen en zat qua race pace gemiddeld op 0.2 seconden in plaats van 0.4 seconden van Verstappen. De Mexicaan kon, zo concludeerde adviseur Helmut Marko na de race, tijdens de tweede stint dezelfde rondetijden rijden als de Nederlander en zo P2 over de streep trekken. Red Bull heeft al aangegeven dat het alleen in Monaco en Singapore verwacht niet te kunnen domineren, vanwege de lay-out van de 'circuits'. Voor nu is het in ieder geval duidelijk dat er geen maat staat op Red Bull, en dan vooral Verstappen.

Ferrari blijft McLaren, Mercedes en Aston Martin weer voor

Achter de twee coureurs van Red Bull bleek Ferrari met Charles Leclerc wederom het dichts in de buurt te komen van Red Bull. De Monegask had tijdens de race weer wat problemen en moest het wederom met P3 doen, maar zal met tevredenheid terugblikken op het eerste tweeluik van 2024. Zeker omdat Ferrari, naast dat het tijdens de kwalificatie net zoals de afgelopen twee seizoenen wederom een sterke indruk maakt, dit jaar tijdens de eerste twee races veel betere en stabielere overkomt.

Debuut Bearman zeer indrukwekkend

Deze observatie werd bevestigd door de race van debutant Oliver Bearman, die eigenlijk in Saoedi-Arabië was om in F2 te rijden. De Brit moest vanaf vrijdag, VT3, invallen voor een zieke Carlos Sainz. De Spanjaard moest vanwege een blindedarmontsteking onder het mes en kon zo de overige drie sessies van het weekend niet rijden. Tijdens de kwalificatie werd Bearman nog elfde en haalde hij Q3 net niet, maar tijdens de race maakte de jonge Brit een sterke indruk. Bearman haalde meerdere coureurs in, maakte geen fout en reed qua race pace niet veel langzamer dan de topcoureurs in F1. Met een uiteindelijk zevende plaats heeft Bearman in Djedda zijn visitekaartje afgegeven, zoals Nyck de Vries dat twee jaar geleden in Monza deed als vervanger van Alexander Albon. De vraag is nu of er bij Haas, Stake F1 Team of een ander team 2025 ruimte is, of dat het weer F2 wordt.

Eenstoppers pakken slecht uit

In Bahrein zagen we iedereen beginnen op de soft band en vervolgens naar de hard en daarna nog naar soft of hard te gaan. Veel verschillen in de strategieën waren er niet. In Saoedi-Arabië was dit anders. Het merendeel begon op de medium band, maar na zeven rondjes besloten veel coureurs al naar binnen te gaan voor hards dankzij de crash van Lance Stroll en de safety car die zou volgen. Vier coureurs bleven buiten: Lando Norris, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu. Terwijl de rest, op Valtteri Bottas na, vanaf dat moment zonder pitstop de race op de harde band uit zou rijden, gold dit logischerwijs niet voor deze vier coureurs. Zhou had weinig te verliezen, aangezien hij vanaf P20 begon, en zou op P18 eindigen. Voor Norris en Hamilton pakte de strategie tevens dramatisch uit. Norris begon vanaf P6 en reed door de strategie even op P1, maar zou uiteindelijk op P8 over de streep komen. Hamilton begon vanaf P8 en eindigde op P9. Norris zag Bearman en George Russell profiteren, terwijl Hamilton alleen Bearman langs zich zag gaan.

De enige die er echt van profiteerde, was Hülkenberg. De Duitser begon vanaf P15 en zou dankzij deze strategie op P10 eindigen. Dit kwam deels ook omdat Kevin Magnussen er alles aan deed om de rest op te houden en Hülkenberg weg te laten rijden. Dit was inclusief twee penalty's van tien seconden voor zijn rijgedrag, iets waar vooral Visa Cash App RB na afloop niet blij mee was.

Haas sterkste team in het middenveld?

De cijfers wijzen echter ook uit dat, achter de vijf topteams die stabiel om de punten strijden in 2024, Haas afgelopen weekend het snelste team was. Hülkenberg en Magnussen zaten op 1.45 seconden en 1.91 seconden gemiddeld van de snelheid van Verstappen. De coureurs van Williams, Stake F1 Team en zeker Visa Cash App RB en Alpine zaten daar verder vandaan. Toch lijkt dit elk weekend, afhankelijk van het circuit, anders te gaan zijn. De vraag is echter hoe vaak de duels tussen deze teams echt om de punten gaan zijn. Red Bull, en Ferrari, maar ook Mercedes, McLaren en Aston Martin zijn de afgelopen twee raceweekenden sneller gebleken en lijken vaak in 2024 de top tien in te gaan vullen.

Visa Cash App RB mist snelheid

Het team dat afgelopen weekend totaal geen snelheid had, naast Alpine, was Visa Cash App RB. In Bahrein leek het team nog wel aardig mee te kunnen om P11, maar in Saoedi-Arabië was het niets van dit alles. Zeker Daniel Ricciardo kende een hele matige zondag, waarbij hij totaal zijn ritme niet kon vinden en zelfs bijna uitviel. Daar waar de Australiër zestiende werd, moest Yuki Tsunoda het doen met P14. De coureurs waren ook op P18 en P15 te vinden qua race pace in Djedda, op 2.24 seconden en 2.40 seconden gemiddeld van Verstappen.

Marko en Verstappen volgende slachtoffers van geruchten bij Red Bull

Ook buiten de baan gebeurde er genoeg, waarbij dit keer Helmut Marko en Max Verstappen het slachtoffer waren van de media. Marko bracht vrijdag, nadat er geruchten over zijn toekomst en rol bij de anonieme mail met vermeend bewijs tegen Christian Horner naar buiten kwamen, naar buiten dat hij twijfelde over zijn toekomst en niet uitsloot dat hij geschorst werd. Na een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff is dit nu van de baan. Max Verstappen liet duidelijk merken dat hij een clausule in zijn contract heeft, die mogelijk te maken heeft met Marko, en vertelde tegen de media tevens dat zijn toekomst ook afhangt van wat er met Marko gaat gebeuren. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, liet in ieder geval wel twee of drie keer doorschemeren interesse te hebben in Verstappen mocht hij vertrekken dankzij een vertrek van Marko of de onzekerheid over de toekomst binnen Red Bull Racing. De vraag is nu wie er over twee weken, als F1 in Australië is, aan de beurt gaat zijn.

