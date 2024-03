Max Verstappen won zaterdag met overtuiging de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar hij met een voorsprong van dertien seconden over de streep kwam. De Nederlander was, zoals zo vaak, qua race pace de toonzetter. Wat gebeurde er echter achter de Nederlander?

Verstappen won de Grand Prix net zoals in Bahrein met overmacht en was ook qua race pace de snelste. Teamgenoot Sergio Pérez, die wederom tweede eindigde achter zijn teamgenoot, zat dit keer dichter in de buurt tijdens de race: de Mexicaan was 0.2 seconden gemiddeld langzamer dan Verstappen. In Bahrein was dit nog iets meer dan 0.4 seconden. Daarna volgt er een gat naar Charles Leclerc, die het wederom moest doen met P3 en een vrij eenzame race reed na de openingsfase. Hij was 0.45 seconden langzamer gemiddeld dan Verstappen. Daarachter volgt een groep met Lando Norris, Oscar Piastri en Lewis Hamilton, die gemiddeld 0.64 seconden en 0.75 seconden respectievelijk langzamer waren dan de drievoudig wereldkampioen. Fernando Alonso, George Russell en Oliver Bearman volgen op 0.82 seconden, 0.93 seconden en 1.06 seconden van Verstappen, wat duidelijk maakt dat Bearman gemiddeld niet ver van de snelheid van de topcoureurs af heeft gezeten in Djedda.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff zou handstand doen voor komst Verstappen: "Zou hem graag willen hebben"

Rest van het veld

Daarna ontstaat er een gat naar Nico Hülkenberg, die qua race pace in een eigen groep zat op 1.45 seconden van Verstappen. De Duitser kon de coureurs van de topteams niet bijhouden, maar was wel behoorlijk wat sneller dan de rest van het veld. Kevin Magnussen, Alexander Albon en Zhou Guanyu zaten namelijk op 1.91 seconden, 1.95 seconden en 2.01 seconden gemiddeld qua race pace van Verstappen, waardoor Hülkenberg dus een stuk sneller was. De achterhoede in Djedda werd gevormd door Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Logan Sargaent en Daniel Ricciardo, die gemiddeld tussen de 2.20 en 2.40 seconden van de race pace van Verstappen zaten. De pikorde in Djedda tijdens de race was dus Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Haas, Williams, Stake F1 Team, Visa Cash App RB en Alpine.

RACE PACE #F1



RB>>Ferrari>McL>Merc>Aston

Bearman: 0.61s/lap away from LEC (traffic)



Change vs 2023 (Faster driver, s/lap)

McL -1.88📈

Ferrari -1.15

Williams -1.11

Haas -0.93

Sauber -0.64 (and one less stop)

Merc -0.59

RedBull -0.52

VCARB -0.34

Aston -0.27

Alpine +0.15📉 pic.twitter.com/KaAOYZeAFh — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 9, 2024

Gerelateerd