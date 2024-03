Donderdag begint het tweede raceweekend van het seizoen 2024, met als climax zaterdag om 18:00 uur (Nederlandse tijd) de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De lay-out van het circuit in Djedda, die anders is dan in Bahrein, heeft bij zeven teams gezorgd voor upgrades en aanpassingen. Een overzicht.

Daar waar er dus zeven teams zijn die upgrades en aanpassingen hebben meegenomen naar het raceweekend in Djedda, zijn er drie teams die dat niet hebben gedaan: Alpine, Haas en Stake F1 Team. Alle topteams zijn met upgrades en aanpassingen gekomen, waarbij de focus vooral op de vleugels gelegen heeft de afgelopen dagen om klaar te zijn voor het circuit in Djedda, dat anders is dan het circuit in Bahrein waar afgelopen weekend gereden werd. Red Bull heeft de achtervleugel, de beam wing en de engine cover aangepakt, terwijl Mercedes alleen de hoeken aan de achterkant heeft veranderd. Ferrari pakte de achtervleugel en beam wing aan en is tevens gekomen met een vleugel die het in 2023 ook heeft gebruikt om zich aan te kunnen passen aan de vereisten van het circuit, terwijl McLaren zich heeft gefocust op hetzelfde: de achtervleugel en de beam wing.

Overige teams

Aston Martin, dat in Bahrein niet snel genoeg was om de vier topteams tijdens de race bij te kunnen houden, heeft de achtervleugel en de hoeken aan de voorkant van de auto aangepakt. Van de grote middenmoot hebben alleen Visa Cash App RB en Williams upgrades en veranderingen doorgevoerd richting Djedda. Bij Williams gaat het om de beam wing en de hoeken aan de voorkant, terwijl Visa Cash App RB de voorvleugel en achtervleugel van aanpassingen heeft voorzien en tevens de engine cover en cooling louvres heeft aangepakt.

Het lijstje van Aston Martin, Williams en Visa Cash App RB.



Geen upgrades/veranderingen dit weekend voor Stake F1 Team, Haas en Alpine.#SaudiArabianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/Xj3Qcshp6E — GPFans NL (@GPFansNL) March 7, 2024

