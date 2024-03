Ralf Schumacher is van mening dat als teambaas Christian Horner besluit niet te vertrekken bij de Red Bull Racing, hij er daarmee voor zorgt dat Max Verstappen de renstal zal verlaten.

Het is onrustig binnen de kampioensformatie van Red Bull Racing. Ondanks dat het onderzoek naar teambaas Christian Horner vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag inmiddels in zijn voordeel is afgerond, staat de renstal uit Milton Keynes wankel op haar benen. Jos Verstappen, de vader van stercoureur Max Verstappen, heeft in de media uitgesproken dat Horner niet langer bij het team kan blijven: "Hij speelt het slachtoffer, maar hij is degene die de problemen veroorzaakt", klinkt het onder andere.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton reageert op uitspraken Jos Verstappen: "Hij is geen onderdeel van het team"

Onrust binnen Red Bull Racing

Daarmee werd ook Max Verstappen gedwongen een kant te kiezen in de media. Gevraagd naar de uitspraken van zijn vader, liet de drievoudig wereldkampioen optekenen dat "mijn vader geen leugenaar is", en dat hij zichzelf niet in de Formule 1 ziet zonder Jos en manager Raymond Vermeulen. Terwijl qua performance alles perfect loopt bij Red Bull Racing, oogt de situatie dus zeer instabiel. In de media wordt Verstappen steeds hardnekkiger aan een overstap naar Mercedes eind 2024 gelinkt, mocht de situatie zich niet snel oplossen.

Verstappen over vermeende ontsnappingsclausule in Red Bull-contract: "Er staat zeker iets"

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher heeft een heldere mening over de zaak: "Ik bekijk het heel kritisch. Wat ze op dit moment hebben bereikt, is dat het beste team dat de afgelopen tien jaar heeft bestaan - samen met Mercedes - zichzelf van binnenuit vernietigt", klinkt het tegenover Kronen Zeitung. "Ik denk dat Toto Wolff [teambaas Mercedes] als toeschouwer met relatief veel vreugde staat te kijken. Hij kan hier als grote winnaar uitkomen. Als Christian Horner met alle macht zijn stoeltje vasthoudt, zal hij niet alleen Red Bull veel schade toebrengen. Hij zal er ook voor zorgen dat Max Verstappen het team verlaat.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd