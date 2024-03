Max Verstappen is niet van plan zomaar Red Bull Racing te verlaten, ondanks de situaties die zich daar momenteel afspelen. In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië legt de drievoudig wereldkampioen uit dat het wel heel gek moet lopen wil hij niet voor de energydrankfabrikant uitkomen in 2025.

In februari werd een onafhankelijk onderzoek van Red Bull GmbH ingesteld naar Horner, die beschuldigd werd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega, maar de klacht werd door het moederbedrijf van Red Bull Racing afgewezen. Een dag later, op de dag van de vrije trainingen in Bahrein, werd er een e-mail anoniem verstuurd naar journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1 met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de collega. Jos Verstappen maakte vervolgens tegenover De Telegraaf duidelijk dat het "op deze manier niet langer door kan gaan" en deed er bij de Daily Mail nog een schepje bovenop: "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen." Een ruzie tussen Jos en Horner, en een gesprek tussen de vader van Max en Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgden voor geruchten dat de drievoudig wereldkampioen vanaf volgend jaar voor de Zilverpijlen zou uitkomen.

Drama niet goed voor het team

Max Verstappen laat echter weten niet zomaar Red Bull Racing te verlaten. "Van mijn kant, ik focus me gewoon op het racen," zo antwoordde hij op de vraag van Sky Sports F1 of hij vond dat zijn vader gelijk had. "Ik denk dat dat ook momenteel het belangrijkst is voor het team en dat is ook waarom we hier zijn en dat is onze prioriteit. Daar willen we ons op focussen en niet op die dingen die race na race gaande zijn, want dat is niet goed voor het team." Hij was dan ook duidelijk over het seizoen van 2025, gevraagd of hij dan ook uitkomt of Red Bull: "Het moet wel heel gek lopen, maar dat is dan ook voor niemand het doel."

