Het contract van Fernando Alonso bij het Aston Martin Formule 1-team loopt eind dit jaar af. Hij denkt een kandidaat te zijn voor een zitje bij Red Bull Racing, als deze beschikbaar komt, maar de tweevoudig wereldkampioen zal eerst een persoonlijke beslissing moeten nemen.

De stoelendans voor het seizoen van 2025 begon vorige maand al, toen Lewis Hamilton aankondigde te vertrekken naar Ferrari. Mercedes zal dus een nieuwe teamgenoot moeten vinden voor George Russell. Er worden een boel namen genoemd, waaronder Carlos Sainz, die plaats moet maken voor Hamilton, voormalig Mercedes-junior Esteban Ocon en 17-jarig talent Andrea Kimi Antonelli. Nu wordt zelfs Max Verstappen genoemd, want naar verluidt hebben vader Jos en Red Bull-teambaas Christian Horner ruzie gehad en bestaat de kans dat de Nederlander vertrekt naar het team van Toto Wolff om afstand te nemen van het drama dat zich afspeelt bij de energydrankfabrikant.

Positieve start

Alonso blikte tegenover de media in Saoedi-Arabië eerst terug op de seizoensopener in Bahrein: "We zijn begonnen met een iets lagere positie dan vorig jaar, maar we hebben wel meer hoop dat we het op één na beste team kunnen worden," zo werd de Spanjaard geciteerd door Marca. Hij kwam als negende over de streep voor teamgenoot Lance Stroll. "Het was een positieve start, maar natuurlijk was het vorig jaar wel anders, toen we zo ontzettend sterk begonnen met het podium." Hij kijkt nu uit naar de race op het Jeddah Corniche Circuit: "Vorig jaar waren we erg sterk hier, dus we willen proberen dat voor deze race weer mee te nemen." Hij verwacht aankomend weekend in ieder geval McLaren wel te kunnen verslaan.

Lijstje van Red Bull

Alonso werd ook gevraagd naar Red Bull Racing, waar dus mogelijk een zitje beschikbaar komt. "Er zijn veel geruchten geweest in de afgelopen twee à drie maanden, en het is lastig om ze allemaal te geloven," reageerde de coureur die nu nog voor Aston Martin uitkomt. Als hij besluit het team van Lawrence Stroll en Mike Krack te verlaten, dan denkt hij wel een kandidaat te zijn voor een zitje bij Red Bull. "Ik denk wel dat ik op het lijstje sta, omdat ik momenteel geen contract heb. Het is beter om op dat lijstje te staan dan op een ander lijstje." Eerst moet Alonso nog een belangrijke beslissing nemen: "Ten eerste moet ik eerst maar kijken of ik überhaupt door wil gaan met racen. Als ik dat doe, dan is dat omdat ik echt geloof dat ik nog races kan winnen."

