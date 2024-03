Het raceweekend in Bahrein bleek niet het raceweekend te zijn van Logan Sargeant en Alexander Albon. Beide coureurs van Williams maakten geen schijn van kans om punten te verzamelen, waarbij Sargeant wel een hele bijzondere reden had voor het rechtdoor gaan tijdens de race.

Tegenover Motorsport.com liet James Vowles, teambaas van Williams sinds 2022 en afgelopen weekend begonnen aan zijn tweede seizoen bij het team, weten wat het probleem was waardoor Sargeant tijdens de race bij de eerste bocht rechtdoor moest. "Met Logan [Sargeant] hadden we een ongecommandeerde rembiasbeweging helemaal naar voren, waardoor hij eraf ging. De remvertraging kwam niet eens in de buurt van waar hij om vroeg." Er waren meerdere coureurs in Bahrein die technische problemen hadden, iets wat opviel tijdens de race in Sakhir afgelopen zaterdagmiddag.

Sargeant baalt van problemen

Sargeant begreep zelf niet zo goed waar de problemen vandaan kwamen, maar het was wel de reden waarom hij rechtdoor ging en zo'n beetje de enige gele vlag van de race veroorzaakte. "Het [stuur] deed gewoon dingen uit zichzelf zonder dat ik er om vroeg. Ik begrijp het niet helemaal van mijn kant. We hebben de afgelopen dagen wat elektronische problemen gehad, tijdens de kwalificatie en vandaag. Dus we moeten gewoon begrijpen wat de kern van het probleem is. We dachten dat we het hadden opgelost, maar het kwam duidelijk terug. Het gebeurde niet meer toen we het stuur hadden vervangen, dus misschien zit daar iets in. Maar we moeten gewoon begrijpen wat de belangrijkste oorzaak is en proberen het niet meer te laten gebeuren." Sargeant begon vanaf P18 en eindigde op P20 dankzij zijn uitstapje.

Albon stoort zich aan missen snelheid

Albon reed een vrij onzichtbare race voor zijn doen in Sakhir. Hij begon vanaf P13 en eindigde op P15, achter onder meer beide auto's van Visa Cash App RB. "Ik weet dat we een veel snellere auto hebben dan dat. Het geluk zit hem alleen - en ik zou er niet zo over moeten denken - in het feit dat onze directe rivalen ook geen punten hebben gescoord. Het werd dus een ongelukkige race door omstandigheden." Albon had zelf ook te maken met problemen. "Er waren veel dingen die gewoon niet op de juiste plaats zaten. Eerst had je kunnen zien dat we vanaf ronde twee last hadden van motortemperaturen. Dat is ongebruikelijk. Je kunt vaak problemen hebben met de motortemperatuur, maar normaal gesproken manifesteren die zich iets later dan dat. We moeten daar meer inzicht in krijgen, dat was erg kostbaar. Je hebt dus niet gezien waarmee we kunnen presteren."

Albon denkt echter dat Williams competitief is in het middenveld en wellicht zelfs vooruit kan kijken naar Aston Martin als de auto geen problemen heeft. "Ik denk dat het veld erg krap is. Ik denk dat we de potentie hebben om P11 te worden. Maar niet om in de punten te komen, om duidelijk te zijn. We hebben werk te doen om daar te komen. Ik denk dat de enige stint die je uit onze race kunt halen de eerste stint was, min of meer, waarin we eigenlijk best een goed tempo lieten zien. Ik had het gevoel dat ik mijn stint aardig kon verlengen. En in de laatste stint zat ik in schone lucht, maar verder reed ik gewoon een seconde langzamer dan ik had moeten doen."

