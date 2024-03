De FIA kwam voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein met strengere maatregelen omtrent het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. De internationale autosportbond is hier nu op teruggekomen en schrapt een regel voor de sessie die de startgrid zal bepalen voor de seizoensopener.

De coureurs in de koningsklasse van de autosport mochten begin vorig seizoen al niet te langzaam rijden in ronden na het uitkomen van de pitstraat en na het vallen van de finishvlag, maar Niels Wittich voegde hier voor de kwalificatie van de Italiaanse Grand Prix nog aan toe dat de maximum tijd waar de coureurs onder moeten blijven, zou gelden voor elke ronde. De wedstrijdleider wilde hiermee voorkomen dat verkeer op een gevaarlijke manier coureurs die bezig waren met een snel rondje, in de weg zou zitten. Vanwege die nieuwe regel moesten een boel deelnemers zich melden bij de stewards in 2023, maar uiteindelijk zouden alleen Lando Norris en Yuki Tsunoda een reprimande kregen tijdens het Grand Prix-weekend in São Paulo.

Regels geschrapt

Vanaf dit raceweekend op het Bahrain International Circuit zouden de Formule 1-coureurs bij elke marshalpost worden gemeten op hun snelheid. Daar kwamen nog instructies met betrekking tot specifieke punten op de baan bij. "Bij snel naderende auto's dienen coureurs tussen bocht 3 en 4, bocht 10 tot 11, en bocht 13 tot 14 van de racelijn af te gaan om elk snelheidsverschil te vermijden," zo stond aangeduid in de race notes. Deze regels zijn nu echter geschrapt. De coureurs zullen dus, net als vorig jaar, alleen gemeten worden op hun rondetijd tussen Safety Car-lijn 2 en Safety Car-lijn 1 en er wordt dus toch niet naar elke marshalpost apart gekeken. De maximale rondetijd tussen de twee lijnen is 1 minuut en 54 seconden, een seconde minder dan vorig jaar. De regel dat je in de pitstraat elkaar niet mag ophouden en niet onnodig langzaam mag rijden blijft wel om gevaarlijke situaties te voorkomen zoals we die vorig jaar in Mexico-Stad zagen.

