Frederic Vasseur, dit weekend begonnen aan zijn tweede seizoen als teambaas van Ferrari, denkt dat er voor het Italiaanse team op vrijdag tijdens de kwalificatie in Bahrein wat te halen valt. Op zaterdag tijdens de race denkt Vasseur echter dat Red Bull en Max Verstappen weer dominant gaan zijn.

In gesprek met Sky Sports zegt Vasseur dat hij zeker niet ontevreden is met het weekend in Bahrein tot nu toe. "Over het algemeen ging het hartstikke goed, maar het is niet eenvoudig om een duidelijk beeld te krijgen van deze prestaties. Tijdens de eerste training zat het allemaal heel erg dicht bij elkaar, waardoor er onderlinge verschillen van maar één tiende van een seconde ontstonden. Dat gaat om tweeënhalve kilo brandstof. Daardoor wordt het echter wel een stuk lastiger om de balans op te maken. Leclerc en Sainz hebben allebei goede long runs neergezet, maar we moeten ons nu vooral concentreren op wat nog komen gaat." Wat Vasseur al wel ziet, is verbetering ten opzichte van vorig jaar. "De grootste problemen van vorig jaar zijn nu wel verholpen, vooral wat bandenmanagement betreft. Maar ook de windgevoeligheid is nu stabieler, dat merkten we tijdens de eerste en tweede training al met die harde wind."

Foutje Leclerc

Onder meer Carlos Sainz, maar ook Charles Leclerc maakten tijdens de eerste twee trainingen wat foutjes en werden, zo zegt Vasseur, ook een paar keer opgehouden door verkeer tijdens hun rondjes. "Charles [Leclerc] maakte een fout in zijn eerste ronde en hij kreeg ook nog te maken met verkeer tijdens zijn tweede ronde, maar dat is allemaal geen drama. De kwalificatie volgt uiteindelijk toch pas na de trainingen, en hij wist tijdens zijn derde ronde een goede tijd neer te zetten. We zien tijdens de kwalificatie wel weer wat het ons brengt." Op vrijdag eindigde Sainz echter op P1 tijdens VT3, terwijl Leclerc op P4 terug te vinden was na flink wat kwalificatie runs.

Tijden Verstappen verrassen Vasseur

Verstappen eindigde tijdens VT1, VT2 en VT3 op de zesde, zesde en derde plaats, daar waar Red Bull Racing zeker tijdens de kwalificatie runs niet sneller is dan Ferrari, McLaren of Mercedes. De long runs van de Nederlander en Red Bull zagen er wel goed uit, iets wat ook Vasseur zag. De teambaas van Ferrari ziet mogelijkheden op vrijdag, maar denkt dat Red Bull op zaterdag het snelst en meest consistent gaat zijn. "Het zou best nog wel eens mogelijk zijn om tijdens de kwalificatie op de eerste startrij terecht te komen. Ik weet ook niet wat er tijdens de eerste twee trainingen aan de hand was met Max Verstappen, want ik had hem echt wel sneller verwacht. Dat verraste me wel, maar zijn race pace bleef gewoon hartstikke competitief en zelfs sneller dan die van ons. Verstappen was heel snel, maar wij zitten ook nog dichtbij. Het is nog moeilijk te voorspellen hoe dit zal eindigen."

