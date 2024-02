De rangorde in 2024: een voorspelling over de stand van zaken richting Bahrein

Het nieuwe Formule 1-seizoen is aanstaande en de testdagen in Bahrein hebben een eerste kleine indicatie gegeven van de plek waar de teams staan. GPFans waagt een eerste voorspelling van de rangorde waar de teams zich bevinden richting de start van het nieuwe seizoen.

De testdagen zitten erop en we leven toe richting de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Op basis van de eerste resultaten is het natuurlijk nog niet gemakkelijk om in te schatten waar de teams staat, maar we doen vast een kleine voorspelling van de rangorde op dit moment.

Je hoeft geen Formule 1-geleerde te zijn om te constateren dat het team van Red Bull Racing weer de te kloppen ploeg voor dit jaar lijkt. De Oostenrijkse formatie kwam - ondanks alle interne chaos rondom Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag - uitstekend voor de dag op het Sakhir International Circuit. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten 391 rondjes te rijden met een beste tijd van 1:330.679 op de C3-banden. Ondanks het deels omgooien van het concept, kan het team aan de hand van technisch meesterbrein Adrian Newey verder bouwen op het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis. Sommige teams vrezen zelfs dat de RB20 een halve tot één seconde voorsprong heeft op de rest van het veld. Zij gaan het jaar wederom in als de grote titelfavoriet.

Het volgende team dat een uitstekende indruk wist maken tijdens de wintertests kom uit Italië. Onder leiding van Fred Vasseur lijkt er steeds meer rust en structuur te vormen binnen de vaak zo rommelige Maranello-formatie en het lijkt erop dat ze voor 2024 een stabielere auto hebben weten te bouwen dan de vaak zo inconsistente 2023-versie. Op de tweede en derde dag kwam de snelste tijd van de dag op naam van Ferrari, al moet wel aangetekend worden dat Red Bull ogenschijnlijk nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. Met name in de longruns lijkt de Ferrari toch flink wat te moeten gaan toegeven op Red Bull. Toch ziet het er ten opzichte van alle andere teams wel rooskleurig uit. Carlos Sainz en Charles Leclerc lieten bovendien weten tevreden zijn met de manier waarop de Ferrari bestuurd kan worden. De Monegask zei bovendien dat de wagen een goede basis biedt om aan de hand van ontwikkelingen de rest van het seizoen op voor te borduren. Uiteindelijk reden ze 416 ronden, met een beste tijd van 1:29.921 op de C4.

Het team van McLaren reed bijna honderd ronden minder dan de Italiaanse concurrent [328] en lijkt in de winter in ieder geval wat verloren te hebben ten opzichte van Ferrari. Aan het einde van het vorige seizoen stond McLaren het dichtste bij Red Bull, maar met de nieuwe MCL38 is het voorlopig wel nog even zoeken. Over het algemeen is McLaren echter wel behoorlijk tevreden met de basis die gelegd is en kan men verder bouwen gedurende het seizoen. Niet gek dat men tevreden is, want aan het begin van 2023 zag het er abominabel uit, toen de papayagekleurde wagen ergens achteraan de grid bungelde. Achter Ferrari lijkt het allemaal behoorlijk dichtbij elkaar te zitten. Bovendien floreerde de vorige McLaren juist op de hogesnelheidscircuits, waardoor Bahrein mogelijk opnieuw niet echt tot de beste banen van het team zal behoren. Uiteindelijk noteerde men met een 1:31.030 op de C3 de snelste tijd van de renstal.

Vervolgens hebben we één van de meest mysterieuze teams op de grid: Mercedes. De Duitse gigant wist natuurlijk jarenlang de koningsklasse te domineren, maar loopt sinds de invoering van de nieuwe aerodynamische reglementen in 2022 continue achter de feiten aan. Na twee frustrerende jaren hebben Toto Wolff en zijn team besloten om het voer volledig om te gooien qua concept en op het eerste oog lijken die veranderingen overwegend positief uitgepakt te hebben. Lewis Hamilton en George Russell waren tijdens de eerste drie dagen in Bahrein redelijk positief over de W15, al moet er natuurlijk nog wel het nodige gebeuren wil men écht weer meestrijden om de zeges. Met name de achterkant van de wagen, het probleemkindje bij de W13 en W14, lijkt een stuk stabieler en biedt vertrouwen aan de coureurs. Men reed 361 ronden met een snelste tijd van 1:30.368 op de C4. Het wordt interessant om te zien hoe de Zilverpijlen zich ontwikkelen tijdens het aankomende seizoen.

Aston Martin

De grote verrassing aan het begin van 2023 lijkt in 2024 niet opnieuw als een duveltje uit een doosje achter Red Bull aan te sluiten, al is dat waarschijnlijk ook een resultaat van de verbeteringen bij "grotere" teams als McLaren, Ferrari en Mercedes. Desalniettemin ziet het er wel weer gewoon alleraardigst uit voor het team van Mike Krack en moeten ze zeker kunnen strijden met bovenstaande drie teams. Aan het einde van 2023 viel Aston Martin door een gebrek aan goede updates weg in de races, maar de problemen die destijds het team teisterden, lijken een heel eind opgelost te zijn. Met name de snelheid op het rechte stuk lijkt een stuk beter geworden te zijn. Men reed 379 ronden met een snelste tijd van 1:31.169 op de C3 en heeft goede hoop op een seizoen met een aantal goede resultaten. Met Fernando Alonso hebben ze een coureur die daar capabel voor is, maar dan moeten ze de auto een stuk beter upgraden gedurende het seizoen dan vorig jaar.

Visa Cash App RB

Het team dat wellicht de grootste verrassing van dit seizoen kan vormen, is het hervormde Visa Cash App RB, de renstal die in 2023 nog behoorlijk teleurstelde tijdens het laatste seizoen als AlphaTauri. Daniel Ricciardo liet na de testdagen in Bahrein weten dat hij een goed gevoel heeft bij de RB VCARB 01, waarmee men de subtop in 2024 hoopt aan te vallen. Voorlopig lijken ze in ieder geval het middenveld te leiden met nieuwbakken teambaas Laurent Mekies aan het roer. In 2024 stelde het zusterteam van Red Bull Racing nog zwaar teleur, maar lijken nu aan de start van het jaar een stuk beter ervoor te staan. Met name de longruns zien er voorlopig alleraardigst uit. De snelste tijd van de week was een 1:30.775 op de C4, terwijl er 367 rondjes gereden zijn in Sakhir. Met de nieuwe auto mikt men op het regelmatig behalen van Q3 en meedoen om de punten op zondag.

Kick Sauber

Dan het tweede team met een vernieuwde naam op de grid: Kick Sauber. Het team met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu in de gelederen wist tijdens de testdagen nog niet per se te imponeren, al moeten we zeggen dat de snelste tijd - een 1:30.647 op de C4 tijdens de derde testdag - ervoor zorgde dat ze de derde auto qua snelheid over één rondje waren. Bottas claimde bovendien dat twee van de grootste zwakheden - de stabiliteit op hoge snelheid en het niveau van drag - verbeterd zijn. Wat betreft snelheid in de longruns lijkt er echter nog wel een hoop werk aan de winkel voor Sauber.

Vervolgens verwachten we het team van Williams in de rangorde. Vorig jaar wist dat team aan de hand van de fenomenale Alex Albon bij tijd en wijle behoorlijk te verrassen en wellicht is dat dit jaar opnieuw mogelijk. Zoals altijd blonk de Williams in ieder geval weer uit qua pure snelheid op de rechte lijn, al is het opnieuw afvragen hoe men op de bochtigere circuits naar voren weet te komen. Tijdens de testdagen leek het erop dat het team van James Vowles nog een hoop dingen moet leren wat betreft de nieuwe wagen. Gaat ze dat lukken gedurende dit seizoen? Uiteindelijk reed men een 1:30.984 op de C4 en noteerde men 299 ronden.

Alpine

De allergrootste teleurstelling van het seizoen lijkt uit Frankrijk te gaan komen. Het team van Alpine heeft binnenskamers sowieso al een hoop gerommel qua personeel en dat lijkt te reflecteren op de prestaties op de baan. De auto van Pierre Gasly en Esteban Ocon leek constant onbestuurbaar en dat zorgde dan ook voor trage en tegenvallende tijden in Bahrein. Het aantal rondjes van 334 stuks sprak ook niet bepaald tot de verbeelding. Zowel op de rechte stukken als in de bochten was de wagen traag en het gewicht van de Alpine lijkt ook niet mee te werken. Er moet veel in de fabriek gebeuren om dit te herstellen.

Guenther Steiner moest afgelopen winter plotseling het veld ruimen ten faveure van Ayao Komatsu, die al snel voorspelde dat zijn team ergens aan de achterkant van het veld gaat bungelen. Voorlopig lijkt zijn voorspelling de waarheid te worden en de Amerikaanse renstal wist verre van imposant voor de dag te komen in Bahrein. Haas probeert in ieder geval wat beter te worden op de zondag, daar de wagen in 2023 de banden compleet vernietigde in de race. Omdat het team zich daar volledig op focuste in Bahrein, is het de vraag hoe de vlag ervoor hangt met de nieuwe bolide. Voorlopig zullen zij achterop de grid plaatsnemen. Eén pluspunt: met 441 ronden reden zij de meeste rondjes van alle teams.

