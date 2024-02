Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het raceweekend in Hongarije altijd iets speciaals. De Limburger legt bij M4sport uit dat hij in zijn Formule Renault-dagen verliefd werd op het circuit en vertelt hoe dat zo is gekomen.

De Hungaroring wordt binnen de Formule 1 vaak omschreven als een Mickey Mouse-circuit, al wordt daar niets negatiefs mee bedoeld. De baan is iets smaller dan de andere circuits, maar biedt wel weer enorm veel uitdagende bochten aan en wordt het vaak vergeleken met een kartbaan. Voor de Verstappens is het ook een speciaal circuit. Zo wist vader Jos zijn allereerst podiumplek er in 1994 te behalen en zoon Max pakte op de Hungaroring in 2019 zijn allereerste pole position.

Uitdagend circuit

De drievoudig kampioen komt dan ook graag in Hongarije. "Ik vind de Hungaroring fantastisch, ik vond het al geweldig in mijn Formule Renault-tijd! Ik ga er nog steeds heen en niet alleen tijdens Formule 1-weekenden, maar ik probeer er ook met een GT-auto rond te rijden, het is zo technisch. Als je je wilt verbeteren, dan is het circuit van Mogyorod de perfecte plek. In de middelste sector, als je een bocht mist, komt direct de volgende. Het is een geweldige plek om de techniek van de in elkaar lopende bochten te begrijpen." Verstappen trekt het nog één stapje verder en stelt: "Ik denk dat als je snel bent op de Hungaroring, je overal snel bent."

De Grand Prix van Hongarije is sinds 1985 vaste prik op de Formule 1-kalender geworden. Lewis Hamilton is nog altijd de recordhouder met acht zeges. Esteban Ocon wist in 2021 zijn eerste en tot op heden enige overwinning in de Formule 1 Hongarije te verzilveren en sinds 2022 heeft Verstappen onafgebroken de overwinning daar weten te pakken.

