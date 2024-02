De race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, kijkt in het persbericht van Red Bull Racing terug een positieve start van het jaar. 'GP' stelt dat de komende dagen in het teken staan van het analyseren van de data, voordat volgende week de eerste race van start gaat.

Red Bull Racing kwam in Bahrein sterk voor de dag. Zo wisten Verstappen en Sergio Pérez in totaal 391 rondjes op het bord te zetten. Toch is het minder dan Haas (441 ronden) en Ferrari (416 ronden). De grote vraag bij Red Bull Racing was natuurlijk hoe de RB20 het zou gaan doen, want de wagen verschilt op een aantal vlakken van de succesvolle RB19.

Voorbereiding op eerste race

Tijdens de laatste testdag ging het bij Red Bull Racing niet om de rondetijden, maar vooral om de longruns en dat heeft te maken met het eerste raceweekend, dat volgende week ook in Bahrein is. "Vandaag ging het erom de losse eindjes van de vorige twee rijdagen aan elkaar te knopen en zowel de coureurs als hun crews wat vrijheid te geven in de details ter voorbereiding op volgende week." De RB20 kwam sterk voor de dag, maar Lambiase wil niet te hard van stapel lopen. "Hoewel het over het algemeen een positieve start van het jaar is geweest, is het harde werk nog maar net begonnen, want we hebben nu een veel beter inzicht in het platform onder ons en de gebieden die moeten worden aangepakt om de ontwikkeling een kickstart te geven."

Data induiken

Het eerste Grand Prix-weekend gaat op donderdag van start in Bahrein. Het betekent dat de meeste teams nu druk aan de slag gaan met alle verzamelde data en dat is bij Red Bull niet anders. "We willen het beste maken van de paar dagen in Milton Keynes voordat we terugkeren voor wat hopelijk een spannende seizoensopener wordt."