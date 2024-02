Het team van Williams is dinsdag dan eindelijk met de FW46 de baan opgegaan voor de shakedown. Het team van Alexander Albon en Logan Sargeant had tijdens de presentatie van de wagen slechts een aantal foto's laten zien, maar de daadwerkelijke auto toont een aantal innovaties.

Red Bull Racing was in 2023 met grote overmacht het meest dominante team. Veel andere renstallen hebben dan ook goed gekeken naar de RB19. Tijdens de presentaties van de 2024-wagens waren er dan ook genoeg onderdelen te zien die vorig jaar door Red Bull waren geïntroduceerd. Ook de FW46 laat een aantal gelijkenissen zien en F1-journalist Albert Fabrega heeft de wagen van Williams bekeken.

Williams FW46

Het team uit Grove heeft voor 2024-wagen gekozen voor een push-rod-ophanging aan de voorkant. Toch vallen vooral de luchthappers van de sidepods op. Die hebben de schepvorm die geïntroduceerd werd bij de RB19. Williams was de afgelopen seizoenen erg snel op circuits met hogesnelheidsbochten, maar kwam te kort op banen waar veel lage snelheidsbochten waren. De taak van het team van James Vowles was dan ook om dat meer in balans te krijgen.