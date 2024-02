Voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella vertelt dat Red Bull Racing wel eens in de problemen zou kunnen komen, als blijkt dat teambaas Christian Horner na afronding van het onderzoek jegens grensoverschrijdend gedrag, moet vertrekken.

Het zijn turbulente weken voor het team van Red Bull Racing. Momenteel loopt er een onderzoek naar teambaas Christian Horner, omdat de Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Over de precieze inhoud van de beschuldigingen is weinig bekend. Wel komen er regelmatig nieuwe berichten naar buiten via de media. Zo publiceerde De Telegraaf eerder deze week meer details over de zaak, waarna Horner als reactie hierop juridische stappen tegen de krant zou overwegen. Ook zou het team rondom Horner het vermeende slachtoffer 650.000 Britse pond (760.000 euro) aan hebben geboden om te schikken in de zaak. Horner zelf ontkent de beschuldigingen.

Onderzoek naar Horner

Hoe de vork precies in de steel zit, is dus nog even afwachten. Naar verluidt loopt het onderzoek naar Horner in ieder geval tot de Grand Prix van Bahrein op zondag 2 maart, maar Red Bull zelf zou eerder met een oplossing willen komen. Horner staat sinds het debuut van het team in 2005 al aan het roer. Volgens drievoudig Grand Prix-winnaar Giancarlo Fisichella zou het vertrek van Horner dan ook grote gevolgen kunnen hebben. "Ze hebben zoveel races en kampioenschappen met hem gewonnen en hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld", klinkt het tegenover OLBG.

Negatieve impact Red Bull

De Italiaan vervolgt: "Het zou een negatieve impact op Red Bull kunnen hebben als Christian vertrekt, en het zou een grote rol kunnen spelen in voorspellen wie het wereldkampioenschap wint. Voor de start van het seizoen is het moeilijk om te voorspellen wie er wint. Het referentiepunt zal opnieuw [Max] Verstappen zijn. Ik denk dat Mercedes en Ferrari er dichter bij zullen zitten, met name qua race pace deed Ferrari het vaak goed", klinkt het.