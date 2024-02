Gaat Mercedes in 2024 met de W15 wel een werkend concept vinden?

Mercedes gaat in 2024 de volgende poging wagen om in het huidige tijdperk in F1, dat in 2022 begon, een concept te ontwikkelen dat daadwerkelijk werkt. Gaat dit lukken tijdens het laatste seizoen van Lewis Hamilton in F1 bij Mercedes?

Daar waar het vorige tijdperk voor Mercedes enorm succesvol was, zal het huidige tijdperk het team doen denken aan de periode voor 2014, toen Red Bull Racing net zo dominant en succesvol was als het de afgelopen twee seizoenen is geweest. Of het realistisch is om te denken dat Mercedes in 2024 ineens een concurrent gaat zijn van Red Bull valt te betwijfelen, maar het team zal in ieder geval hopen dat het beter en consistenter gaat presteren en weer eens zeges kan boeken.

Historie Mercedes

Dit is namelijk iets wat Mercedes al doet sinds het als team haar debuut maakte in F1. Het team was in 1950, het eerste F1-seizoen, nog niet aanwezig, maar in 1954 en 1955 reed het al wel in F1 met de succesvolle Juan Manuel Fangio als voornaamste coureur. De Argentijn werd tijdens die seizoenen bij Mercedes kampioen bij de coureurs, maar daarna besloot Mercedes tot en met 2009 niet meer als team mee te doen aan F1.

Toen het in 2010 terugkeerde met Nico Rosberg en Michael Schumacher als coureurs was het niet meteen een succesverhaal. Tot eind 2012 werd er maar een race gewonnen, terwijl het team vierde, vierde en vijfde werd in 2010, 2011 en 2012. In 2013, het eerste seizoen van Lewis Hamilton als vervanger van Michael Schumacher en teamgenoot van Rosberg, was meteen een succes. Mercedes werd tweede bij de constructeurs, terwijl Hamilton vierde werd bij de coureurs.

Dominante periode Hamilton

Toen in 2014 het nieuwe tijdperk in F1 begon, begon ook de dominantie van Mercedes en Hamilton. Hamilton zou in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 kampioen worden bij de coureurs, een reeks die alleen onderbroken werd door het kampioenschap van Rosberg in 2016. Vanaf 2017 kreeg Hamilton Valtteri Bottas als teamgenoot. Mercedes werd in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021, het seizoen waarin Max Verstappen de reeks van Hamilton en Mercedes doorbrak bij de coureurs, kampioen bij de constructeurs. Een ongekende reeks van acht kampioenschappen op rij.

Nieuw tijdperk F1

In 2022 begon het team met F1 aan een nieuw tijdperk. Hamilton was nog steeds als coureur aanwezig, maar de Brit kreeg George Russell als teamgenoot. Het bleek het begin van een mindere periode te zijn voor Mercedes. In 2022 werd het team derde bij de constructeurs en won het alleen de Grand Prix van Brazilië met Russell. Met 515 punten werd er nog een relatief hoog aantal punten gescoord. In 2023 zakte dit aantal naar 409 punten, maar werd het team wel tweede bij de constructeurs. Mercedes won vorig jaar geen race, waardoor Hamilton nu al twee seizoenen op rij geen zege heeft kunnen vieren.

Problemen concept

Er waren twee grote problemen voor Mercedes gedurende het seizoen 2022 en 2023. In 2022 bleek vooral porpoising het probleem te zijn, het stuiteren van de auto op hoge snelheid en rechte stukken. De coureurs van Mercedes hadden er zoveel last van dat zij er fysiek ongemak aan overhielden, met als climax de Grand Prix van Azerbeidzjan. Richting het einde van 2022, nadat de FIA nieuwe regels had ingevoerd om porpoising te verminderen op aandringen van onder meer Mercedes, begon Mercedes het onder controle te krijgen en werden de prestaties beter.

Het team ging daarom richting 2023 met goede hoop, maar naast porpoising kwam nog een ander probleem boven water: het concept. Mercedes heeft inmiddels meerdere concepten geprobeerd, allemaal zonder al te veel succes. Onder meer het zero-sidepod concept bleek geen succes te zijn en behoorlijk af te wijken van wat de rest van F1 deed. Ondanks al deze problemen werd het team, vooral ook door de enorme betrouwbaarheid van de motor, nog tweede bij de constructeurs.

Hamilton vertrekt

Het jaar 2024 is niet met fantastisch nieuws begonnen voor fans van Mercedes, maar ook voor Mercedes zelf. Hamilton, die dus als sinds 2013 rijdt bij Mercedes en daarvoor bij McLaren Mercedes reed, gaat aan het einde van het seizoen vertrekken bij de Silver Arrows om vanaf 2025 zijn droom waar te maken: rijden voor Ferrari. De Brit gaat daar Charles Leclerc tegenkomen, die de afgelopen jaren en ook in 2024 de kopman is.

Mede hierdoor zal Mercedes, eerder dan ze verwacht hadden, voor 2025 een vervanger moeten gaan aanwijzen. Russell tekende in 2023 een contract tot eind 2025 bij Mercedes en lijkt dus in de toekomstplannen van Mercedes voor te komen. De vraag is vooral wie Hamilton op gaat volgen. Namen als Carlos Sainz, Alex Albon en Fernando Alonso worden vooral genoemd, maar ook Frederik Vesti en Andrea Kimi Antonelli staan op het lijstje.

Conclusie

2024 wordt een jaar waarin Mercedes hoopt dat het eindelijk een concept te pakken heeft waarmee het de juiste balans en snelheid kan vinden in alle bochten en alle omstandigheden. De tweede plaats bij de constructeurs en wat meer zeges en podiumplekken zal daarnaast ook een doel zijn, waarbij het interessant gaat zijn om te zien of de betrouwbaarheid van de motor weer net zo goed is als tijdens de voorgaande jaren het geval is geweest. Er is echter een derde doel ontstaan voor 2024 is dankzij het vertrek van Hamilton na dit seizoen: het vinden van een opvolger voor 2025.