Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is benieuwd naar de W15 waarmee Lewis Hamilton en George Russell in 2024 op de baan gaan verschijnen. De Oostenrijker heeft geen glazen bol, maar weet wel welk gat hij met zijn team wil gaan dichten.

Wolff is zich, zo zegt hij rondom de lancering van de W15, bewust van het feit dat Mercedes nog een lange weg te gaan heeft voordat het Max Verstappen en Red Bull Racing weer uit kan dagen. Overwinningen en titels zijn dan ook niet per se de eerste prioriteit voor komend seizoen, aldus Wolff. "We weten dat we een berg moeten beklimmen om vooraan mee te strijden. Er bestaan geen wonderen in deze sport. Maar onze ambitie en vastberadenheid zijn sterk. Sinds we deze nieuwe koers hebben uitgestippeld, is de ontwikkeling goed gevorderd. We hadden verschillende punten op onze prioriteitenlijst staan voor deze auto. We zullen snel zien of we de stap hebben gezet die we voor ogen hadden."

Wolff benieuwd naar W15

Wolff weet net zoveel over de prestaties van de W15 als de rest van de wereld, want de testdagen gaan ook voor de Oostenrijker en zijn team volgende week de eerste keer zijn dat hij erachter komt of de veranderingen hebben geresulteerd in meer snelheid en balans. "We zijn benieuwd hoe de auto zal presteren. We hopen een aantal van de inherente problemen te hebben opgelost en tijdens de pre-season tests zullen we de eerste indicaties krijgen van de vooruitgang die we hebben geboekt. Van daaruit zullen we meer inzicht krijgen in de uitdaging die voor ons ligt."

Wolff focust zich op dichten gat

Wolff zou graag weten hoe het team in 2024 gaat presteren en hoopt dat de resultaten beter gaan zijn dan in 2023 en 2022 het geval was, maar toch is het ook voor de Oostenrijker een groot vraagteken hoe de veranderingen gaan uitpakken. "Er zijn geen glazen bollen in deze sport. Maar we weten in ieder geval welk gat we willen dichten. Onze ambitie is groot en we zijn er klaar voor."