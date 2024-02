Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, stelt dat de SF-24 van Ferrari voor '99% nieuw is' ten opzichte van 2023. Daarnaast gaat Vasseur kort in op de situatie rondom Christian Horner, die momenteel te maken heeft met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek zou instellen naar de beschuldigingen. Sindsdien zijn er vooral geruchten, zonder een officiële update te hebben gehad. Tegenover aanwezige media, waaronder F1inGenerale, gaat Vasseur kort in op de situatie rondom Horner bij Red Bull Racing. "Ik zal nooit commentaar geven op dit verhaal. Ik zal nooit iets over dit soort situaties zeggen. Wij zijn aan het werven [personeel]. Voorheen waren we aan het rekruteren, dat zullen we daarna blijven doen, maar dit heeft niets te maken met de huidige situatie bij Red Bull." Vasseur ontkent dus dat het team wil profiteren van de situatie rondom Red Bull en juist nu informeert na de beschikbaarheid van onder meer technisch directeur Pierre Waché, zoals de geruchten doen geloven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waar en hoe laat kun je de lancering van de W15 van Mercedes volgen?

Auto Ferrari 99% nieuw

Vasseur gaat vervolgens wel verder in op de auto van Ferrari. Volgens de Fransman is er veel veranderd aan de auto. Charles Leclerc en Carlos Sainz stelden al dat de auto makkelijker en beter bestuurbaar zou moeten zijn. Vasseur zegt dat de auto van Ferrari voor 99% nieuw is. “De auto is voor 99% nieuw. We hebben hard gewerkt en goede vooruitgang geboekt. De eerste reacties van de coureurs waren zeer positief, zowel in de simulator als tijdens de shakedown van vandaag [dinsdag]. We moeten ons erop concentreren dat we weten waar we moeten werken en dat we de auto moeten ontwikkelen.”

Geen vroege conclusies

Volgens Vasseur kan nu nog niet gesteld worden dat Ferrari geslaagd is met het creëren van een werkend concept. "Het is te vroeg om een ​​duidelijk beeld te hebben van de prestaties. We hebben vijf ronden gereden en dat ging goed, maar in Bahrein zullen we een beter beeld hebben. We hebben de vruchten geplukt van de seizoensfinale van vorig jaar, door aan de zwakke punten te werken, een auto te ontwerpen die gemakkelijker te besturen is en goede stappen voorwaarts te maken."