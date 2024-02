Waar en hoe laat kun je de lancering van de W15 van Mercedes volgen?

Mercedes gaat, in navolging van Ferrari gisteren, vandaag haar livery voor het seizoen 2024 openbaren. De afgelopen jaren werd er afgewisseld tussen zwart en grijs. Waar kiest Mercedes met de W15 voor?

Mercedes kende in het vorige tijdperk met Lewis Hamilton natuurlijk veel succes, de meest succesvolle periode van het team in F1. Van 2014 tot en met 2020 won het team alle kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs, waarbij alleen Nico Rosberg in 2016 de reeks kampioenschappen van Hamilton kon doorbreken. In 2021 versloeg Verstappen de Britse zevenvoudig wereldkampioen, waardoor de reeks van Mercedes ten einde kwam. In 2022 en 2023 heeft Mercedes het lastig gehad en won het alleen de Grand Prix van Brazilië in 2022. Vooral het concept bleek een groot struikelblok te zijn voor het team.

2024 Mercedes

In 2024 gaat het team proberen om Hamilton nog een laatste keer een goede auto te geven, aangezien de Brit vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. De afgelopen twee seizoenen won Hamilton geen race, terwijl Mercedes derde en tweede eindigde bij de constructeurs. Zeker het aantal zeges en podiumplekken zal het team in 2024 graag willen verhogen, maar daarvoor zal het nieuwe concept wel meteen moeten werken.

Waar en hoe laat livery Mercedes 2024

De lancering van de W15 is woensdag 14 februari vanaf 11:15 uur te volgen via het YouTube-kanaal van Mercedes. Hier gaat de livery geopenbaard worden, zullen Hamilton en Russell reageren en zal ook Toto Wolff zijn zegje waarschijnlijk gaan doen. Mercedes is dan klaar om op 21 februari tijdens de testdagen de W15 voor het eerst echt in actie te zijn en te testen.