Hoewel Sebastian Vettel aan het einde van 2022 zijn helm spreekwoordelijk aan de wilgen heeft gehangen, blijft hij nog wel in een minimale rol actief in de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), zo weet PlanetF1 te melden.

Vettel heeft een roemruchte carrière in de koningsklasse achter de rug, waarbij hij maar liefst vier wereldkampioenschappen wist te pakken. De overstap naar Ferrari in 2015 leverde weliswaar een aantal overwinningen op, maar een echte kans op de titel was er niet meer. Aston Martin was het slotstuk van 'Seb', die uiteindelijk werd vervanger door Fernando Alonso.

Sleutelfiguur

Sinds 2017 zijn alle actieve Formule 1-coureurs onderdeel van de GPDA en hoewel Vettel de sport heeft verlaten, zal zijn plek volgens het medium niet worden ingevuld door andere coureur. Voorzitter Alexander Wurz legt uit dat Vettel nog steeds een actieve rol zal gaan spelen, al is hij officieel geen lid meer. "Sebastian heeft een stap terug gedaan in zijn actieve regierol. Maar hij blijft uiteraard een sleutelfiguur in de GPDA en de GPDA-geschiedenis. We zijn altijd blij als hij deelneemt aan onze discussies."

De viervoudig wereldkampioen nam eind 2022 afscheid van de koningsklasse om meer tijd vrij te maken voor zijn familie, maar ook voor zijn groene missie. Afgelopen seizoen was 'Seb' aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend in Japan. Daar zette hij zich in voor de bijen.