Van Haren over ingediende klacht tegen Horner: "Is gewoon niet waar!"

Christian Horner (50) moet zich morgen bij Red Bull verantwoorden over de klacht die tegen hem is ingediend door een medewerkster van het gelieerde Formule 1-team. Over de precieze inhoud van de klacht is weinig bekend, maar de geruchten dat het mogelijk om zijn stijl van managen zou gaan, zijn "gewoon niet waar", zo weet De Telegraaf-journalist Erik van Haren te melden.

Horner werd afgelopen week plots wereldnieuws, nadat bovengenoemde ochtendkrant met de primeur kwam dat dat de teambaas is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een medewerkster van het team uit Milton Keynes zou bij het hoofdkantoor van Red Bull in Salzburg aan de bel hebben getrokken over de ongeregeldheden. Niet veel later kwam de energiedrankgigant met een statement waarin het aankondigde een onderzoek in te stellen naar Horner. Aankomende vrijdag moet de Britse teamchef dan ook op het matje komen om tekst en uitleg te geven over de beschuldigingen. Maar over de inhoud van de beschuldigingen is maar weinig bekend.

Media gissen naar aard van klacht

Diverse media, waaronder het toonaangevende persbureau AP, maar ook de Britse tabloidgigant The Sun, kwamen met de claim dat zij meer zouden weten over de aard van de klacht tegen Horner. Het grensoverschrijdende gedrag zou niet seksueel getint zijn maar te maken hebben met zijn manier van leidinggeven. Horner zou bijvoorbeeld 'controlerend gedrag' vertonen. Volgens Van Haren zijn deze berichten totaal uit de lucht gegrepen. Waarom grote media er dan toch mee te koop lopen weet hij niet, al sluit hij niet uit dat iemand - mogelijk binnen Red Bull - garen spint bij dit soort geruchten over de teambaas van het Formule 1-team.

Klacht Horner heeft niets met managementstijl te maken

"AP, een groot persbureau, schreef dat Horner verdacht zou worden vanwege zijn managementstijl, dat het daar mee te maken zou hebben. Nou, dat wordt dan weer overal overgenomen, maar dat is gewoon niet waar", zo vertelt Van Haren. "Ik weet ook niet waar dat vandaan komt - en die zin is later ook uit dat artikel verwijderd. Maar ja, dat komt daar natuurlijk niet zomaar terecht, dus dan is er toch iemand die er baat bij heeft om het op die manier een beetje te spinnen."