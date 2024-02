Volgens Peter Windsor is de onrust bij Red Bull Racing het ideale moment voor Ferrari om toe te slaan en Adrian Newey los te weken. De Scuderia heeft in het verleden de topontwerper van Red Bull Racing al geprobeerd binnen te halen, maar nu Christian Horner onder een vergrootglas ligt, lijken de kansen te zijn gekeerd.

Newey is al sinds de jaren tachtig actief binnen de koningsklasse. De Britse ontwerper heeft kampioenschappen met Williams, McLaren, maar ook met Red Bull Racing binnengehaald. Ook sinds de start van het nieuwe reglement, in 2022, was het niet vreemd dat juist de wagen van Newey weer de snelste was. Momenteel loopt er een onderzoek tegen Red Bull-teambaas Horner en dat heeft te maken met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Windsor sluit een domino-effect bij een eventueel vertrek van Horner niet uit.

'Beschuldiging past niet bij karakter Horner'

Windsor heeft heel wat jaren in de Formule 1-paddock doorgebracht en bekijkt tijdens zijn YouTube-livestream de situatie bij Red Bull Racing. "Daar [onderzoek red.] kan ik weinig zinnigs over zeggen, want ik heb geen idee wat daar allemaal is gebeurd. Het [beschuldigingen red.] past niet bij het karakter van Christian Horner, die ik ken. Tegelijkertijd ken ik Christian ook weer niet zo heel goed", zo vertelt hij over het onderzoek.

Wat gebeurt er met Red Bull Racing als Horner vertrekt?

Mocht Horner daadwerkelijk het veld moeten ruimen, dan is Windsor wel benieuwd hoe de gang van zaken bij Red Bull zal zijn. "Ik twijfel dan echt aan de toekomst van het team en de toekomst van Adrian Newey en wat hij dan van plan is. Hij is op een leeftijd dat hij prima met pensioen kan gaan, misschien dat hij zich nog wil focussen op het Hypercar-project." Horner was één van de sleutelpersonen voor Newey en als die weggaat, dan ligt de weg voor de concurrentie open, zo suggereert Windsor. "Hij heeft Christian als een soort 'buffer', een man waar je makkelijk mee kunt omgaan en hij zit op dezelfde golflengte."

Newey en Ferrari

Ferrari heeft Lewis Hamilton voor 2025 binnengehaald en Windsor wijst naar een buitenkansje voor de Scuderia. "Je zou kunnen zeggen dat dit weleens hét moment zou kunnen zijn dat Ferrari moet toeslaan en dat ze Adrian een flinke som geld aan bieden om hem te contracteren. Daarmee verzeker je jezelf bijna van een aantal wereldkampioenschappen. Of Adrian het zou doen in deze fase van zijn carrière, dan moet het misschien wel een heleboel geld zijn." Daarnaast vermoedt Windsor misschien wel dat het moment om in te stappen bij Ferrari is vervlogen.