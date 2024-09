Max Verstappen heeft een taakstraf gekregen van de FIA, nadat hij het f-woord had gebruikt tijdens de persconferenties voor de F1 Grand Prix van Singapore. Analisten van Sky Sports F1 sluiten zich bij de autosportbond aan en vinden het niet kunnen wat de coureur van Red Bull Racing zei.

De Nederlander noemde de taakstraf zelf 'bizar' en is het er niet mee eens. "Het is misschien beter als ik daar niets over zeg. Want alles wat ik daarover zeg, verdient eigenlijk de aandacht niet. Ik vind het allemaal bizar". Verstappen verbaasde zich dan ook dat hij bestraft werd door de FIA. "Of het iets persoonlijk is? Daar houd ik me niet mee bezig en daar wil ik mijn energie niet aan verspillen. Toen ze mij dit voorlazen, was ik best wel verrast. Ik zal wel iets moeten bijwonen, misschien via de laptop. Een conferentie, ofzo...", zei hij tegenover De Telegraaf.

Slechte gewoontes oppakken

"Je kan het op twee manieren zien", begon Williams-ontwikkelingscoureur Jamie Chadwick. "Veel mensen zeggen: 'Als je een microfoon bij elke atleet zet, dan hoor je vast een heleboel dingen die je niet wilt horen'. Maar aan de andere kant, wij horen ze wel. Wat mij is opgevallen in de paddocks van juniorklasses in de autosport, is dat je de slechte gewoontes oppakt en dezelfde taal leert spreken die je je helden ook ziet spreken. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat er is ingegrepen. Max gebruikte grove taal tijdens een persconferentie, niet terwijl hij met belachelijk hoge snelheden aan het racen was, maar er is zeker een dunne lijn."

Over de rooie gaan

Voormalig F1-coureur en WEC-kampioen Anthony Davidson voegde eraan toe: "Het is één ding om niet kalm te kunnen blijven terwijl je met 200 mijl per uur in de cockpit zit. Je bent aan het vechten, het gevecht zit in je hoofd, en je bent je er op dat moment niet van bewust dat wat je zegt, uitgezonden wordt over de hele wereld. Je denkt dat het alleen jij en je engineer zijn, en dan kan het zijn dat je over de rooie gaat. Dat is één ding, maar dan heb je nog relaxed buiten de auto zitten en ik denk dat wat we hebben gehoord van Max en misschien een paar anderen, nadat [de regel betreffende de boardradio's] was aangekondigd, onacceptabel was."

