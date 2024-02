Christian Horner is deze maandag het gespreksonderwerp van de dag in F1. De Britse teambaas van Red Bull Racing zou onderzocht worden vanwege grensoverschrijdend gedrag en het Duitse Bild zou weten wat de reden is van het onderzoek.

Op maandag kwam het nieuws via De Telegraaf naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner binnen Red Bull Racing. Red Bull, adviseur Helmut Marko en ook Horner hebben nog niet gereageerd of deden dit zonder verder details te geven. Een oorzaak werd dan ook niet genoemd, maar nu denkt Bild te weten wat er is gebeurd.

Horner stuurde foto's

Volgens Bild zou Horner onderzocht worden door Red Bull vanwege het sturen van foto's naar een werknemer. Hierbij wordt niet vermeld of het om een vrouwelijke of mannelijke medewerker gaat. Verdere details noemt de Duitse site ook niet. Motorsport-Total kwam eerder al met de informatie naar buiten dat Red Bull aan Horner gevraagd zou hebben of hij vrijwillig op zou willen stappen. De geruchtenmolen lijkt, zolang het onderzoek loopt en er niet gecommuniceerd wordt, de komende week nog volop te gaan draaien.

Afleiding richting 2024

Het is wederom afleiding voor Red Bull Racing richting 2024, dat tijdens het dominante seizoen 2023 ook al te maken kreeg met het gerucht dat er een onderlinge strijd zou zijn tussen de Thaise mede-eigenaren en Horner aan de ene kant en Marko en de Oostenrijkse mede-eigenaars aan de andere kant. Het eerste kamp zou Marko liever zo snel mogelijk zien vertrekken, maar sinds dit gerucht hebben we geen nieuwe informatie meer gekregen. Ondertussen hebben zowel Horner als Marko al gezegd dat het een storm in een glas water was en Marko in 2024 gewoon weer bij Red Bull Racing zal werken. De vraag is, mocht de nieuwe informatie over Horner kloppen, hoelang Horner nog bij Red Bull Racing werkt.