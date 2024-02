Inmiddels weten we via geruchten al ongeveer wat Lewis Hamilton gaat verdienen bij Ferrari, hoelang het contract is dat hij heeft ondertekend en waarom de Brit bij Mercedes is vertrokken. Voor het kiezen van Ferrari zijn echter meerdere redenen, zo blijkt nu.

Hamilton besloot in 2023 zijn contract te verlengen, waarbij Mercedes het communiceerde alsof hij tot eind 2025 had getekend. Gisteren bleek echter dat het contract tot eind 2024 was, met een optie voor nog een jaar. Deze optie gaat Hamilton dus niet lichten, waardoor hij naar Ferrari kan gaan en vanaf 2025 bij de Italiaanse renstal op jacht zal gaan naar zijn achtste wereldkampioenschap. Er zijn echter, naast zijn ontevredenheid met de weg die Mercedes in het nieuwe tijdperk in is geslagen, ook genoeg redenen waarom hij graag naar Ferrari wilde gaan.

Reden voor keuze Ferrari

Volgens formu1a.uno zijn er een paar redenen, naast de 100 miljoen dollar die hij in een jaar zou gaan verdienen, waarom de Brit naar Ferrari is gegaan. John Elkann, CEO van Ferrari, is de eerste reden. Hij en Hamilton hadden elkaar al vaker ontmoet bij evenementen en rondom raceweekenden, konden het goed vinden en bewonderen elkaar op hun eigen manier. Elkann vond dit echter niet genoeg en wilde de Brit toevoegen aan Ferrari. Ook de rol van Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, is belangrijk in de beslissing van Hamilton om naar Ferrari te gaan. Vasseur heeft een goede relatie met Hamilton, al sinds het karten en de categorieën waarin Hamilton daarna uit zou komen.

Technische garanties

Daarnaast zou Hamilton ook technische garanties hebben gekregen van Ferrari. Hieronder valt onder meer de 2026-motor van Ferrari, de motor die het team in het nieuwe tijdperk weer een kampioenskandidaat moet maken. Elkann en Vasseur konden Hamilton ervan overtuigen dat deze motor ervoor zou zorgen dat hij een kans op een titel gaat krijgen voordat hij met pensioen gaat. Voor Ferrari was het volgens de site tevens belangrijk om iemand binnen het team te hebben die staat voor inclusiviteit en diversiteit. Hamilton zou de ruimte krijgen om dit bij Ferrari voort te zetten, ook omdat dit goed zou zijn voor de reputatie van het Italiaanse team en merk.