Hoe laat gaat Haas vandaag de livery voor 2024 onthullen?

Vandaag staat de tweede onthulling van een livery voor het seizoen 2024 op het programma. Haas gaat vrijdag na McLaren het tweede team zijn dat gaat onthullen in welke kleuren ze aankomend seizoen gaan rijden. Is het live te zien en zo ja waar en hoe laat?

Februari staat altijd in het teken van de lancering van alle liveries en natuurlijk de testdagen. Voordat de testdagen van 21 tot 23 februari in Bahrein worden gehouden, gaan alle tien de teams eerst hun auto voor de eerste keer tonen en zullen ze shakedowns doen. McLaren kwam, als verrassing en zonder aankondiging, in januari al met de nieuwe livery en gaat daarom in februari alleen nog de auto van het seizoen 2024 onthullen. Haas is deze week verder het enige team dat de nieuwe livery aan de buitenwereld gaat tonen, waarna het volgende week met onder meer Stake F1 (5 februari), Williams (5 februari), Alpine (7 februari) en Visa Cash App RB (8 februari) helemaal los zal gaan. De week daarna volgen Aston Martin, Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing nog.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lanceerseizoen Formule 1: Haas trapt vandaag de autopresentatie's officieel af

Waar en hoe laat?

Haas gaat het seizoen in met dezelfde coureurs als vorig jaar: Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Pietro Fittipaldi en Oliver Bearman zullen de reservecoureurs zijn, terwijl het team met een andere teambaas aan 2024 gaat beginnen: Ayao Komatsu. Hij volgt Guenther Steiner op, waarvan het contract aan het einde van 2023 niet werd verlengd.

Voor een Amerikaans team heeft Haas er niet echt een handje van om de lancering van de auto en de livery erg spectaculair aan te pakken. De afgelopen jaren is gebleken dat het team gewoon foto's online zet op hun socials en dat het daar vaak bij blijft. Dit is dit seizoen weer het geval, want er is verder geen evenement. Het is dus ook niet live te volgen, maar de foto's zullen waarschijnlijk klokslag 15:00 uur op de socials van Haas te vinden zijn. Dit is namelijk het moment waarop, volgens Haas zelf, de lancering van de livery plaats gaat vinden.