Andrea Stella ziet in Lando Norris een toekomstig wereldkampioen. De McLaren-teambaas plaatst de Brit in hetzelfde rijtje als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen.

Norris maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2019 bij het team van McLaren, waar hij naast Carlos Sainz kwam te rijden. Alhoewel de performance van de Britse formatie de afgelopen jaren niet altijd even competitief was, wist hij uit te groeien tot de grote man binnen het team. Dat Norris vertrouwen heeft in de toekomst bij McLaren, blijkt uit de contractverlenging die recent wereldkundig is gemaakt. Naar verluidt heeft hij zijn handtekening onder een deal tot en met 2028 gezet. De grote stap die McLaren tijdens het seizoen van 2023 wist te zetten, smaakt dus naar meer.

Norris kampioensmateriaal

Stella is op zijn beurt eveneens zeer te spreken over de contractverlenging van de 24-jarige coureur. De Italiaan schaart Norris in hetzelfde rijtje als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, waar hij mee samenwerkte in zijn tijd bij Ferrari. Met Schumacher en Raikkonen wist hij wereldkampioen te worden. "Hij zit in diezelfde categorie, hij is kampioensmateriaal", citeert Motorsport.com. "Zijn onderliggende talent, zijn mindset, zijn werkethos, dat maakt dat hij daar klaar voor is."

Ieder jaar beter

Stella vervolgt: "Als je kijkt naar de ontwikkeling van echte wereldkampioenen, zie je dat ze elk jaar beter worden. En ik heb het idee dat dit [bij Norris] het geval is. Ze doen er alles aan om beter te worden, want ze weten dat de sport steeds competitiever wordt. We zagen dat bij Lando vanaf het moment dat hij in 2018 de eerste training reed. Het was toen al heel duidelijk en sindsdien is het elk jaar duidelijker geworden."