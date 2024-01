Mike Krack, teambaas van Aston Martin, is van mening dat het niet zo gek is dat veel teams proberen de auto van Red Bull Racing te kopiëren. Toch denkt Krack dat als er wat verschuivingen zijn, het kleine verschuivingen zijn en dat er geen grote veranderingen plaats gaan vinden in 2024.

In gesprek met Autosport laat Krack weten dat het niet zo gek is dat veel teams, zelfs de concurrentie, het pad van Red Bull Racing volgen. Het is namelijk, zo moet ook Krack erkennen, een succesformule geweest. "Als je zo'n goede auto hebt, zoals bij Red Bull, denk ik dat veel mensen in die richting zullen proberen te gaan. Aan de andere kant hebben we gehoord van Ferrari, van Mercedes, dat ze zeer ingrijpende veranderingen zullen doorvoeren. We zijn benieuwd om te zien wat dat met zich meebrengt."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari ziet positieve data auto 2024: "Gaan regelmatig met Red Bull strijden"

Weinig veranderingen

Volgens Krack mogen veel mensen uit gaan kijken naar een veld dat dichter in de buurt van elkaar gaat komen. Dit was iets wat in 2023 al gebeurde en wat volgens hem in 2024 nog meer gaat gebeuren. Toch denkt Krack niet dat er wat betreft de pikorde een aardverschuiving plaats gaat vinden. "Over het algemeen zou het me verbazen als er grote afwijkingen zijn ten opzichte van waar we nu zijn."

Details maken het verschil

Aangezien Krack verwacht dat de verschillen tussen de teams kleiner gaan zijn, denkt hij ook dat de details het verschil gaan maken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de auto via upgrades, maar ook pitstops en strategieën tijdens de race. "Als de auto's dicht bij elkaar zitten, zijn het echt de kleine details die het verschil maken. De kleine verschillen in de kwalificatie zullen alleen maar kleiner worden, denk ik, in de komende jaren."