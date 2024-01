Wolff wijst naar impact van beschuldiging van FIA: "Tot het uiterste in rechtbank"

Remy Ramjiawan

Maandag 15 januari 2024 16:51

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat zijn vrouw, Susie Wolff, erop is gebrand om haar naam te zuiveren. Het echtpaar werd in december van mogelijke integriteitsfraude beschuldigd, maar dat onderzoek werd kort daarna weer ingetrokken.

Begin december kondigde de FIA aan dat het onderzoek wilde gaan doen naar Susie Wolff, als verantwoordelijke bij de F1 Academy. Aangezien zij dicht bij Stefano Domenicali stond en haar man de teambaas van Mercedes was, waren de linkjes snel gelegd. Toch trok de internationale autosportfederatie al snel haar keutel in, want alle teams lieten namelijk weten dat er geen klacht was ingediend. Hoewel de FIA het onderzoek heeft ingetrokken, is Susie Wolff nog niet klaar met de zaak en de weg richting de rechtszaal wordt onderzocht.

Transparantie belangrijk

Volgens Toto Wolff, die in a Gazzetta Dello Sport zijn verhaal doet, is de reputatieschade al geleden. "We hebben miljoenen mensen die naar ons kijken, we moeten een voorbeeld zijn voor wat we zeggen en doen. Het onderzoek dat in twee dagen werd geopend en afgesloten heeft veel schade aangericht en dat is niet wat je verwacht van de F1-wereld in het algemeen." Wolff wijst vervolgens naar de transparantie bij de FIA of eigenlijk het gebrek daaraan. "Als we de sport professioneler willen maken, moeten we proberen om transparantie te brengen waar die er niet is en moeten we de lat zo hoog mogelijk leggen."

Naam zuiveren

Hij wil niet voor zijn vrouw spreken, maar gaat ervan uit dat zij alles uit de kast gaat halen om haar naam te zuiveren. "Ik kan niet voor Susie spreken, maar ze is geen opgever, ze heeft een vastberadenheid van staal. Dit is niet de eerste keer dat ze in de problemen komt en ze zal tot het uiterste gaan in welke rechtbank dan ook. Als je vandaag Susie Wolff intypt op het web, is het eerste wat je te zien krijgt het onderzoek: de kogel ging uit het pistool en kan er niet meer in terugkomen."