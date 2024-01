Brian Van Hinthum

Alex Albon was afgelopen seizoen één van de meest opvallende coureurs op de grid en de prestaties van de Williams-rijder hebben bij een aantal teams bovengemiddelde interesse gewekt. Het lijkt erop dat de toekomst van Albon het komende jaar een cruciale rol gaat spelen op de coureursmarkt.

Albon rijdt inmiddels voor het team van Williams de pannen van het dak en werd onder meer in Canada zelfs uitgeroepen tot Driver of the Day nadat hij met een masterclass verdedigen de zevende plek wist veilig te stellen op het Circuit Gilles-Villeneuve. Eén ding is duidelijk: Albon is helemaal terug in de Formule 1. Veel had het niet gescheeld, of zijn carrière was al vroeg als een nachtkaars uitgegaan. Hij mocht namelijk plaatsnemen in de Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen, maar een groot succes werd dat niet.

Contract

Inmiddels heeft hij zijn geluk in de koningsklasse weer helemaal hervonden en heeft hij zich ontpopt tot één van de meest gewilde coureurs op de grid. De voormalig Red Bull-jeugdrijder staat echter nog altijd onder contract bij het team van Williams, waar hij ook in 2024 weer instapt naast Logan Sargeant. Albon beschikt volgens de lezingen over 'een contract voor meerdere jaren', die in 2022 ondertekend is. Het is echter niet helemaal duidelijk tot welk jaar dat contract loopt, maar volgens de meeste bronnen gaat het om en verbintenis tot het einde van dit seizoen.

Twee geïnteresseerde teams

Volgens ESPN zit de vork echter net wat anders in de steel en ligt Albon ook in 2025 nog vast. Die bron weet echter óók te melden dat er in 2023 al twee teams geprobeerd hebben om een vroegtijdige verscheuring van het contract te bewerkstelligen om zo Albon in 2024 in de wagen te krijgen, tevergeefs. Zij zouden de interesse echter niet zomaar opgeven en volgens het medium gaat de situatie van de Britse Thai een belangrijke rol spelen in de voorspelde stoelendans voor de grid van 2025. Een groot aantal coureurs loopt na komend seizoen namelijk uit het contract.