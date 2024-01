F1 TV voert prijsverhoging door voor nieuwe abonnees

Remy Ramjiawan

De abonnementskosten van F1 TV Pro gaan vanaf het 2024-seizoen omhoog. Zo kostte een jaarabonnement voorheen 65 euro per jaar of 8 euro per maand, maar dat gaat naar 95 euro per jaar of 11,90 euro per maand.

Met F1 TV heeft de Formule 1 haar eigen streamingdienst opgezet, waar alle vrije trainingen, kwalificaties en Grands Prix live op te zien zijn. Daarnaast biedt het ook nog een enorm archief aan waarin bijna alle races te zien zijn uit de historie van de koningsklasse. Ondanks dat Viaplay de Nederlandse uitzendrechten sinds 2022 in haar portefeuille heeft, bestaat F1 TV al jaren en is ook daar het spektakel te volgen.

Verhoging

Het is nog niet helemaal duidelijk of bestaande abonnementen ook meegaan met de prijsverhoging, want daar heeft de streamingdienst nog niets over naar buiten gebracht. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat ook de oude abonnementen bij afloop kunnen worden verlengd, maar dan wel tegen de nieuwe prijs.

Streamingdienst Viaplay is voorlopig ook nog altijd een optie. Voor 16 euro per maand is het mogelijk om bij de Scandinavische partij een abonnement af te sluiten. De streamingdienst heeft weliswaar niet het archief van F1 TV, maar biedt daarentegen wel andere sporten aan, naast series en films. Vanaf 2024 krijg je daar ook een F1 TV Pro-abonnement bij.