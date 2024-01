Jan Bolscher

Maandag 8 januari 2024 08:49

Adrian Newey vertelt wat Max Verstappen in zijn ogen op gelijke hoogte brengt met Formule 1-grootheden uit het verleden, al is het volgens de Red Bull-ontwerper moeilijk om verschillende tijdperken in de sport met elkaar te vergelijken.

Verstappen werkte in 2023 een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1 af, wat hem met overmacht zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap opleverde. Die derde titel brengt Verstappen op dat vlak op gelijkte hoogte met een aantal legendes uit de sport, zoals Niki Lauda, Ayrton Senna en schoonvader Nelson Piquet. De Nederlander wordt, ondanks zijn nog altijd jonge leeftijd van 26 jaar, door velen nu al gezien als een van de beste coureurs ooit. Volgens Newey - zelf ook een Formule 1-legende vanwege zijn zeer succesvolle auto-ontwerpen - is het echter moeilijk om coureurs met elkaar te vergelijken.

Genoeg ruimte voor rekenkracht

"Want het gaat om verschillende tijdperken en verschillende auto's", vertelt hij in een interview met Motorsport.com. "Ik denk dat je bij Max - net zoals bij alle écht grote coureurs - de indruk hebt dat hij de auto bijna onbewust kan besturen. En dat geeft hem genoeg ruimte voor rekenkracht om na te denken over wat de auto doet. Hoe hij zijn rijstijl aan kan passen aan de auto, hoe hij de set-up aan kan passen via het stuurtje om hem te assisteren in wat hij probeert te bereiken op dat specifieke punt van de race, de degradatie van de banden, enzovoort."

Formule 1-grootheden

De 65-jarige Brit vervolgt: "Hij kan in principe de hele race lezen. Ik denk dat hij dat al een soort van had toen hij voor het eerst in de Formule 1 kwam, maar misschien is hij in staat geweest dat nu tot een heel hoog niveau te ontwikkelen. Dus het vermogen om extreem snel met de auto te rijden, maar altijd iets over te houden, is iets dat Max zeker heeft en ik zou zeggen dat alle grootheden waarmee ik heb gewerkt, hetzelfde waren."