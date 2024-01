Vincent Bruins

Dinsdag 2 januari 2024 10:24

Mika Häkkinen is van mening dat Red Bull Racing een grote verandering moet doorvoeren. De voormalig McLaren-coureur die in 1998 en 1999 wereldkampioen werd, hoopt voor Max Verstappen dat hij binnenkort een nieuwe teamgenoot krijgt. Sergio Pérez ziet hij niet bij de Oostenrijkse formatie blijven en hij legt uit waarom.

Pérez heeft objectief gezien zijn beste seizoen in de koningsklasse van de autosport achter de rug. Nooit eerder was hij als tweede geëindigd in het kampioenschap. Toch kwamen vorig jaar geruchten naar boven dat hij zijn stoeltje bij Red Bull zou kwijtraken. Aan het begin van 2023 kon hij Verstappen, die het seizoen uiteindelijk zou domineren met 19 overwinningen in 22 Grands Prix, nog wel bijbenen. De Mexicaan won in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, voordat hij echter in een dip terechtkwam. Pérez was op een gegeven moment zelfs de slechtst kwalificerende Red Bull-coureur sinds David Coulthard in 2007, en dat in de bijna onverslaanbare RB19. Zijn contract loopt aan het eind van dit jaar af.

Pérez langzamer dan Max

"Meestal is een van de twee [binnen een team] langzamer. In dit geval is Pérez langzamer dan Max," begon Häkkinen tegenover Unibet International. "Dat is de laatste tijd wel redelijk duidelijk geworden. Als de langzamere teamgenoot de situatie accepteert, ertoe in staat is om goed met de media en het team te communiceren, de auto verder kan ontwikkelen, gemotiveerd is en binnen drie à vier tienden van de snellere kan blijven, dan denk ik dat het niet iets slechts hoeft te zijn. Dat is dan een prima situatie. Maar als die teamgenoot begint te klagen, het team ervan beschuldigt dat ze hem geen goede auto geven, niet gemotiveerd is en de resultaten op en neer gaan, dan is het niet goed voor het team."

Toekomst van Pérez niet bij Red Bull?

"Dat is wanneer het team veranderingen moet aanbrengen," vervolgde de Fin. "Ik begrijp dat het belangrijk is voor Red Bull om een Mexicaanse coureur te hebben. Mexico is een grote afzetmarkt met veel invloed. Maar uiteindelijk ben je daar om te racen en goede resultaten neer te zetten. En ook om de auto sneller te ontwikkelen. Je kan niet afhankelijk zijn van maar één coureur. Je hebt twee coureurs nodig die op een bepaald niveau zitten, om zo de auto te ontwikkelen. Ligt de toekomst van Pérez bij Red Bull? Ik denk dat dat zeer onwaarschijnlijk is."