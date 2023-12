Vincent Bruins

Dinsdag 19 december 2023 15:23 - Laatste update: 15:29

De Formule 1-coureurs van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri kwamen eerder deze maand in actie tijdens de Honda Racing Thanks Day. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten onder andere te winnen van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda tijdens een kartrace. De energydrankfabrikant neemt ons mee achter de schermen van het spectaculaire evenement.

De Honda Racing Thanks Day werd gehouden op Mobility Resort Motegi. Er waren onder andere demonstraties met Formule 1-auto's, Super Formula-auto's en motoren, handtekeningensessies, circuit safari's, pit walks en time attacks. Alle bekende rijders die geassocieerd worden met Honda, waren aanwezig: Verstappen, Pérez, Ricciardo en Tsunoda die in de koningsklasse van de autosport uitkomen met de Honda-krachtbron, en Marc Márquez, Joan Mir en Takaaki Nakagami van de MotoGP, maar ook IndyCar-coureur Takuma Sato en Red Bull-junior Ayumu Iwasa.

OOK INTERESSANT: Kalff spreekt 'saaie' dominantie Verstappen tegen: 'Jullie denken er over 15 jaar met warm gevoel aan terug'

Achter de schermen

Scuderia AlphaTauri heeft een video gedeeld waarin we een kijkje achter de schermen krijgen tijdens de Honda Racing Thanks Day, waarin we drievoudig wereldkampioen Verstappen en zijn collega's lol zagen trappen in Japan.