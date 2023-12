Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 13:57

De grid van de F1 Academy voor 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Nadat eerder Williams en Aston Martin al de coureurskeuze bekendmaakten, is het dit keer de beurt aan Alpine. Zij kiezen voor het tweede jaar op rij voor de Britse Abbi Pulling. De twintigjarige coureur gaat racen voor RODIN Carlin.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als de vervanger van de failliete W Series en heeft nu het eerste seizoen achter de rug. Marta García werd de kampioen van 2023. Onder andere het Nederlandse MP Motorsport neemt deel aan de formuleklasse voor vrouwen en werd tweede in de eindstand bij de teams. Emely de Heus wist één race te winnen op Barcelona-Catalunya en pakte een podium voor haar thuispubliek op Zandvoort. Nu zijn de ogen gericht op 2024 en de F1 Academy zal neerstrijken in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi, en alle zeven ronden zullen in het voorprogramma staan van de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe kans in 2024

Inmiddels zijn er al enkele coureurs voor het volgende seizoen bekendgemaakt en nu is het dus Alpine dat daarin volgt. De Franse renstal vaardigt Pulling af richting het team van RODIN Carlin, waar zij net als in 2023 voor zal gaan rijden. Afgelopen seizoen eindigde de Britse als vijfde in het kampioenschap, nadat zij zeven keer naar het podium mocht. "Ik ben erg dankbaar dat ik opnieuw een jaar als Alpine Academy-coureur door mag en ben vereerd dat BWT Alpine F1 mij de selectie voor het 2024 F1 Academy-seizoen toevertrouwt. Ik hoop een succesvol jaar te hebben en goede resultaten te boeken voor het team. Ik kijk ernaar uit om met de support van de Formule 1 opnieuw een jaar te racen. De atmosfeer gaat geweldig zijn", reageert Pulling na het bekend worden van het nieuws