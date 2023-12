Vincent Bruins

Franz Tost heeft Scuderia AlphaTauri verlaten en kan tevreden terugblikken op zijn tijd als teambaas van het B-team van Red Bull. Hij is vooral blij met de samenwerking met Honda.

Een jaar nadat Red Bull Racing haar debuut in de Formule 1 had gemaakt, werd Toro Rosso opgericht. Tost was al sinds 2006 de teambaas van de formatie uit Faenza, maar hij gaat met pensioen en zal deze winter het stokje overhandigen aan Laurent Mekies. Honda keerde in 2015 na zeven jaar terug in de koningsklasse als de motorleverancier van McLaren zonder enig succes. Een deal met Red Bull om de power units te leveren aan Toro Rosso vanaf 2018 en aan Red Bull Racing vanaf 2019 wekte dan ook verbazing op. Na enkele podiums en zelfs een overwinning voor AlphaTauri en een aantal wereldkampioenschappen voor Red Bull en Max Verstappen blijkt de samenwerking met de Japanse autogigant dan toch goed uitgepakt te hebben.

Het duurde geen vijf jaar

"In 2018, toen we het Honda-contract tekenden, werden we het Honda-fabrieksteam," begon Tost tijdens zijn allerlaatste persconferentie. "En volgens mij moest bijna de hele paddock erom lachen. Personeel van McLaren kwam naar me toe en ze zeiden dat we compleet gestoord waren om met Honda samen te werken. Ik zei tegen hen: 'Mannen, wacht maar, over vijf jaar hebben het hier nog over'. Maar het duurde geen vijf jaar. Het werd veel eerder duidelijk dat we de juiste beslissing hadden genomen." Pierre Gasly werd vierde in de Grand Prix van Bahrein wat slechts de tweede race was met de Honda-power unit. McLaren eindigde nooit hoger dan vijfde met de Japanse krachtbron.

Van Toro Rosso naar AlphaTauri

"Het was een geweldige samenwerking met Honda," vervolgde de Oostenrijker. "Ik haalde er erg veel plezier uit. En [het was] ook nog succesvol. In 2019 scoorden we twee podiums. Eentje met Daniil Kvyat op de Hockenheimring en eentje met Pierre Gasly in São Paulo. Hij had een mooi gevecht met Hamilton en bleef net een paar tienden voor hem. En in 2020 maakten we wederom een grote stap, toen Dietrich Mateschitz besloot dit kledingmerk, AlphaTauri, op te bouwen en hij zei dat het team Scuderia AlphaTauri genoemd zou worden om AlphaTauri te promoten. Wij waren dus de ambassadeur voor AlphaTauri en het was spannend en interessant. Pierre Gasly wist te winnen en het gebeurde nogmaals op Monza [waar Sebastian Vettel de eerste zege voor het team pakte in 2008], wat betekende dat we toentertijd echt succesvol waren."