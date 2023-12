Vincent Bruins

Max Verstappen won tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen maar liefst 19 van de 22 Grands Prix. De Nederlander stelde zes races voor het einde al de wereldtitel veilig. Maar wat was nou zijn mooiste zege van 2023? En wat was zijn grootste teleurstelling van het jaar?

De ene zege van Verstappen was nog mooier dan de ander. Zo won de coureur van Red Bull Racing de Grand Prix van Miami vanaf de negende startpositie. Hij versloeg teamgenoot Sergio Pérez en dat was het moment waarop iedereen dacht: 'Ja, hij gaat gewoon zijn derde kampioenschap pakken dit jaar'. Vanaf de Britse Grand Prix kwam McLaren plotseling sterk naar voren en moest Verstappen in de openingsfase van de race op Silverstone Lando Norris zien te verslaan. Voor de Tifosi tijdens de Italiaanse Grand Prix was er een felle strijd tussen hem en de Ferrari's, maar hij won uiteindelijk voor een recordbrekende tiende achtereenvolgende keer. In Las Vegas zegevierde hij ondanks een tijdstraf en contact met George Russell. Maar Verstappen kiest voor de Dutch Grand Prix als mooiste overwinning van het seizoen.

Zandvoort, Spa en Suzuka

"Ik denk dan toch Zandvoort," antwoordt Verstappen na lang nagedacht te hebben op de vraag van Viaplay wat zijn mooiste zege van het seizoen was. "Het werd niet makkelijk gemaakt met het weer, vooral als je dan op kop rijdt en het begint te regenen. Dan is het heel makkelijk om een fout te maken en eraf te gaan - en dat dan op je thuiscircuit waar iedereen verwacht dat je hem wint. Dan moet je heel erg gecalculeerd zijn en rustig blijven. Uiteindelijk is dat dan misschien wel de mooiste. Spa vond ik ook heel goed. Ik denk qua pure performance Japan in Suzuka. Daar waren we natuurlijk ook wel op uit na Singapore."

Leren van Singapore

Voor Verstappen was het duidelijk wat de grote deceptie van het jaar was: "Singapore natuurlijk. Ja, dat was niet goed. Uiteindelijk hebben we daar denk ik ook een paar verkeerde keuzes gemaakt. En die baan ligt onze auto ook gewoon niet helemaal." Over of Red Bull veel van die race heeft geleerd, zegt de drievoudig wereldkampioen: "Ik denk dat we wel ideeën hebben, maar het is zo in de Formule 1 dat je alleen het jaar daarna kan laten zien dat je er ook echt van hebt geleerd."