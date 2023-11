Remy Ramjiawan

Maandag 27 november 2023 13:13

Hoewel Sergio Pérez zondagmiddag als tweede over de streep kwam op het Yas Marina Circuit, werd hij uiteindelijk als vierde genoteerd en dat had alles te maken met de touché met Lando Norris. De Mexicaan kreeg namelijk een vijf seconden straf, waar hij erg kritisch op was. Toch was het volgens Norris terecht, want Pérez zou wel vaker met collega's crashen.

Voor de slotrace in Abu Dhabi stond er nog wel het één en ander op het spel. Zo moesten Mercedes en Ferrari nog bepalen wie er als vicekampioen de winterstop in zou gaan en die strijd is uiteindelijk gewonnen door het team van Toto Wolff. Pérez vertrok zondagmiddag vanaf P9 en wist middels een uitgekiemde inhaalrace naar de tweede plek, achter teamgenoot Max Verstappen, te eindigen, maar dat werd hem dus afgenomen.

'Pérez crasht wel vaker met anderen'

Hoewel de analisten niet allemaal van mening zijn dat het de schuld van Pérez was, is dat voor Norris wel duidelijk. "Ik had het eerlijk gezegd verwacht. Het was niets nieuws. Hij crasht wel vaker met anderen, dus niets nieuws voor iemand om te weten", zo liet Norris zich bij Viaplay na de race uit. Het gebeurde allemaal in bocht zes. Pérez wilde in ronde 48 zijn collega van McLaren voorbij en leek de Brit prima uit te remmen. Echter ging het bij het insturen mis, want daar raakte het duo elkaar.

Checo oneens met straf en biedt excuses

De wedstrijdleiding had niet lang nodig om een schuldige aan te wijzen, want Pérez kreeg een tijdstraf. De stewards vonden dat Pérez, hoewel hij wel op gelijke hoogte met Norris zat, de apex van de bocht miste en daardoor met onderstuur tegen Norris aan kwam. Daar was Pérez het overigens niet mee eens, want hij noemde het allemaal één grote grap en stelde dat de stewards het hele seizoen al erg slecht waren. Voor die opmerking werd 'Checo' nog op het matje geroepen, maar hij is met een berisping de winterstop ingestuurd.