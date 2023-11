Vincent Bruins

Lewis Hamilton klaagde tijdens de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi over een opmerkelijke actie van Fernando Alonso. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat hij een 'brake test' kreeg van de Aston Martin-coureur.

Hamilton ving de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit aan vanaf de elfde positie. Hij won meteen een plekje na de slechte start van Nico Hülkenberg en later ging de Mercedes-coureur ook nog voorbij aan Pierre Gasly. Er was nog wel even licht contact met de Alpine van laatstgenoemde, maar daar zou verder geen onderzoek naar worden gedaan. Na de tweede en laatste pitstop kwam hij Alonso tegen die recht voor zijn neus terug de baan op kwam. De Spanjaard begon de race vanaf de zevende plaats en vecht voor de vierde plek in het kampioenschap.

Onderzoek naar Alonso

Toen Alonso terug de baan op kwam, ging hij even flink op de rem vóór de remzone van de haarspeldbocht, de vijfde bocht op het circuit in Abu Dhabi. Hij wilde wellicht Hamilton voor het DRS-detectiepunt er langs laten om zelf de DRS te krijgen op het rechte stuk. Met deze strategische actie hoopte Alonso zijn positie tegenover Hamilton te kunnen verdedigen. Uiteindelijk ging hij alsnog voorbij aan de Mercedes, maar Alonso heeft nu wel een onderzoek aan zijn broek voor 'driving erratically': onvoorspelbaar rijgedrag. Hiermee heeft Alonso mogelijk Appendix L, Chapter IV, artikel 2e van de International Sporting Code overschreden. Dit kan een reprimande, tijdstraf en/of een boete tot gevolg hebben. Hamilton zei over de boardradio: "Hij gaf me gewoon een brake test! Ik kreeg een brake test, ver vóór de remzone!"