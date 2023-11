Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 19:01

Logan Sargeant wist geen rondetijd te klokken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd. Gelukkig voor de Amerikaan maken de stewards een uitzondering.

De FIA heeft het verzoek van Williams om Sargeant toch te laten starten in de Grand Prix op het Yas Marina Circuit goedgekeurd. Sargeant heeft namelijk tijdens de vrije trainingen op vrijdag en zaterdagochtend laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De FIA concludeert daarmee dat zijn resultaat van Q1 niet representatief is. De 22-jarige uit Florida doet morgen dus gewoon mee aan de race in Abu Dhabi die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri krijgt steun van Gasly bij stewards en mag derde startpositie in Abu Dhabi behouden

P7 in constructeurskampioenschap

De 107%-regel is ten opzichte van de coureur die de snelste is in Q1. Sargeant zette twee prima rondetijden neer, waarvan eentje zelfs nog goed genoeg was voor de vierde plek, maar beiden werden afgepakt door de stewards, omdat hij de track limits bij het uitkomen van bocht 1 had overschreden. Ondertussen werd Max Verstappen eerste in die sessie met een 1:24.160. Sargeant had op zijn minst een 1:30.051 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed, heeft hij dus automatisch de 107%-regel heeft overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers. De Williams-coureur zal hopen op wat meer geluk op de zondag, zodat hij kan meestrijden in het gevecht om de zevende plaats in het constructeurskampioenschap tussen het team uit Grove en het Italiaanse AlphaTauri. Sargeants teamgenoot Alexander Albon kwalificeerde zich als veertiende, maar Yuki Tsunoda maakte indruk in zijn AT04-bolide met P6.