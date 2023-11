Vincent Bruins

De Formule 1 heeft dit seizoen 22 Grands Prix op de kalender staan, nadat China en Emilia-Romagna werden afgelast, en dat zijn er natuurlijk best wat in 38 weken tijd. Volgend jaar worden het 24 Grands Prix in 40 weken tijd. Coureurs en teams hebben al meermaals laten weten dat dit echt de limiet is en dat een betere indeling van de kalender nodig is.

2023 begon met twee wedstrijden in het Midden-Oosten, voordat het circus via Australië, Azerbeidzjan en Miami in Europa terechtkwam. Na nog geen twee races op het continent werd er weer een uitstap over de Atlantische Oceaan gemaakt voor de Canadese Grand Prix. Na nog eens zes races ging de Formule 1 naar Azië voor de Grands Prix in Singapore en Japan. De teams en coureurs keerden weer terug naar het Midden-Oosten voor één race in Qatar. Na de tripleheader in Texas, Mexico en Brazilië ging de koningsklasse weer terug naar de Verenigde Staten voor de eerste wedstrijd in Las Vegas sinds 1982. Nu is de Formule 1 voor de derde keer naar het Midden-Oosten gereisd voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen laat weten geen fan te zijn van al dat gereis.

In gesprek met F1

"Ja, het is een beetje lastig om te snappen in welke tijdzone je nou zit," antwoordde de drievoudig wereldkampioen tijdens de persconferentie op een vraag over jetlag. "Ik denk wat hier [in Abu Dhabi] wel helpt is dat alles een beetje later is, dan kan je proberen een goed nachtje uit te rusten. Maar ik denk zeker voor de toekomst - natuurlijk is dat voor volgend jaar al niet meer mogelijk [omdat de kalender al bekend is gemaakt]... Het is een beetje raar dat we in feite aan de andere kant van de wereld zijn, voordat we hiernaartoe komen, al helemaal als je het hebt over duurzaamheid, en het is waarschijnlijk niet echt vol te houden qua uitstoot en [de last op] het menselijk lichaam. We doen het er altijd maar mee, maar geweldig vind ik het niet. Dus we gaan er gewoon over in gesprek met F1, als er iets is wat we voor de toekomst kunnen doen om het een normaler einde van het jaar te maken, omdat het al zoveel races zijn, en dus reizen we ook veel, zeker na de zomerstop. Dus ik vind dat we het iets beter kunnen doen met betrekking tot waar de Grands Prix op de kalender staan, maar ik denk dat hoe ze de start volgend seizoen doen al wat helpt."